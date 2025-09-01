https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/dunyanin-en-huzurlu-ulkeleri-aciklandi-turkiye-kacinci-sirada-yer-buldu-1098983057.html

Dünyanın en huzurlu ülkeleri listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer buldu?

Dünyanın en huzurlu ülkeleri listesi açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer buldu?

Küresel Huzur Endeksi'ne göre İzlanda dünyanın en huzurlu ülkesi seçildi. Türkiye ise 163 ülke arasında 146'ıncı olabildi

Dünyanın en huzurlu ülkeler listesinde bir numara yine değişmedi. Küresel Huzur Endeksi'nin ilk sırasında İzlanda yer alırken, Türkiye 163 ülke arasında 146'ıncı sırada yer aldı. Raporda küresel huzurun altı yıldır aralıksız gerilediği vurgulandı. Küresel Huzur Endeksi'nin ilk sırasında hangi ülke var? Türkiye kaçıncı sırada?Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan Küresel Huzur Endeksi 2025 Raporu açıklandı. . Rapora göre İzlanda, üst üste 17. kez dünyanın en huzurlu ülkesi seçildi. Her yıl 163 ülkeyi güvenlik, iç ve dış çatışmalar ile militarizasyon seviyeleri gibi 23 ayrı ölçüt üzerinden değerlendiren raporun ilk 20'sinde İrlanda, Yeni Zelanda, Avusturya, İsviçre, Singapur, Portekiz, Danimarka, Slovenya, Finlandiya, Çekya, Japonya, Malezya, Hollanda, Kanada, Belçika, Macaristan, Avustralya, Hırvatistan ve Almanya yer aldı.Endekste Türkiye, 163 ülke arasında 146. sırada yer aldı. Türkiye’nin puanı 2.852 olarak ölçülürken, geçen yıla kıyasla durumun bir miktar kötüleştiği belirtildi.Birçok ülkenin sıralaması değiştiListede, İsrail 155'inci, Suriye 157'inci, Yemen 159, Filistin 145'inci, Lübnan 136'ıncı, İran 142'inci olurken ABD ise 128. sırada, Honduras, Bangladeş ve Uganda gibi ülkelerin gerisinde kaldı.2025 raporu, küresel huzurun üst üste altıncı yıl gerilediğini ortaya koydu. Bu, 2008’de endeksin yayınlanmaya başlamasından bu yana en uzun gerileme dönemi oldu. Bu yıl 87 ülkenin puanı kötüleşirken sadece 74’ünde iyileşme görüldü.Raporda ayrıca 2023 yılında dünyada 59 aktif çatışma yaşandığı belirtildi. Bu rakam, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviye. Çoğu çatışmanın uzun süredir devam ettiği ve yakın gelecekte çözüm ihtimalinin zayıf olduğu vurgulandı.

