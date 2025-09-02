https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/abdde-merkez-bankasi-krizi-450-unlu-ekonomistten-fedin-bagimsizligi-icin-trumpa-sert-tepki-1099033218.html
ABD’de Merkez Bankası Krizi: 450 ünlü ekonomistten Fed’in bağımsızlığı için Trump’a sert tepki
ABD’de Merkez Bankası Krizi: 450 ünlü ekonomistten Fed’in bağımsızlığı için Trump’a sert tepki
ABD Başkanı Trump'ın, ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi büyük tepki çekti. Aralarında... 02.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un 2021’de ipotek kredisi başvurularında yanlış beyan verdiği iddiaları üzerine görevden alınması için harekete geçti. Trump, sosyal medya hesabı Truth Social’da yaptığı açıklamada Cook’u 'derhal görevden alma' çağrısında bulundu.Cook ise iddiaların göreve başlamadan önceki döneme ait olduğunu belirterek Trump’a dava açtı. Cook, söz konusu suçlamaların “bir Fed guvernörünü görevden almak için gerekli nedeni oluşturmadığını” vurguladı.Ekonomistlerden destek mektubuTrump’ın bu adımı üzerine, aralarında Nobel ödüllü isimlerin de bulunduğu 450’den fazla ekonomist, Cook’a destek veren açık bir mektup kaleme aldı.Mektupta şu ifadeler yer aldı:'Nobel ödüllü' imzalarMektuba imza atanlar arasında Nobel Ödüllü Claudia Goldin ve Paul Romer, eski Başkan Barack Obama’nın danışmanı Christina Romer, Ohio State Üniversitesi’nden Trevon Logan, Kaliforniya Üniversitesi’nden David Romer ve eski Fed ekonomistleri Claudia Sahm ile Julia Coronado da bulunuyor.Ekonomistler, “Cook’un yanında, aynı zamanda Amerikan ekonomik gücünün temelini oluşturan kurumsal güvencelerin yanındayız” mesajı verdi.Fed’in bağımsızlığı tehlikede mi?Cook, 2022’de Başkan Joe Biden tarafından aday gösterilerek Fed Yönetim Kurulu’na seçilen ilk siyahi kadın olmuştu. Görev süresi 2038’de sona erecek olan Cook’un görevden alınması, Trump’a yeni bir üye atama fırsatı verecek. Bu da Trump’a, yedi üyeli Fed kurulunda çoğunluğu sağlama ve faiz politikaları üzerinde doğrudan etki kurma imkânı tanıyabilir.Uzmanlara göre bu hamle, Trump’ın Ocak ayında yeniden göreve başlamasından bu yana Fed’e yönelik baskılarının bir devamı niteliğinde.
ABD Başkanı Trump’ın, ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi büyük tepki çekti. Aralarında Nobel ödüllü ekonomistlerin de bulunduğu 450 ekonomist, yayımladıkları açık mektupta “Merkez bankası bağımsızlığına müdahale, Amerika’nın en önemli kurumlarına güveni zedeler” uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un 2021’de ipotek kredisi başvurularında yanlış beyan verdiği iddiaları üzerine görevden alınması için harekete geçti. Trump, sosyal medya hesabı Truth Social’da yaptığı açıklamada Cook’u 'derhal görevden alma' çağrısında bulundu.
Cook ise iddiaların göreve başlamadan önceki döneme ait olduğunu belirterek Trump’a dava açtı.
Cook, söz konusu suçlamaların “bir Fed guvernörünü görevden almak için gerekli nedeni oluşturmadığını”
vurguladı.
Ekonomistlerden destek mektubu
Trump’ın bu adımı üzerine, aralarında Nobel
ödüllü isimlerin de bulunduğu 450’den fazla ekonomist
, Cook’a destek veren açık bir mektup kaleme aldı.
Mektupta şu ifadeler yer aldı:
“Fed Guvernörü Lisa Cook hakkında yapılan görevden alma tehditleri ve kovulduğu iddiaları kanıtlanmamış suçlamalara dayanıyor. Bu yaklaşım, merkez bankası bağımsızlığının temelini tehdit ediyor ve ABD’nin en önemli kurumlarından birine güveni zedeliyor.”
Mektuba imza atanlar arasında Nobel Ödüllü Claudia Goldin ve Paul Romer
, eski Başkan Barack Obama’nın danışmanı Christina Romer
, Ohio State Üniversitesi’nden Trevon Logan
, Kaliforniya Üniversitesi’nden David Romer
ve eski Fed ekonomistleri Claudia Sahm
ile Julia Coronado
da bulunuyor.
Ekonomistler, “Cook’un yanında, aynı zamanda Amerikan ekonomik gücünün temelini oluşturan kurumsal güvencelerin yanındayız” mesajı verdi.
Fed’in bağımsızlığı tehlikede mi?
Cook, 2022’de Başkan Joe Biden tarafından aday gösterilerek Fed Yönetim Kurulu’na seçilen ilk siyahi kadın olmuştu. Görev süresi 2038’de sona erecek olan Cook’un görevden alınması, Trump’a yeni bir üye atama fırsatı verecek. Bu da Trump’a, yedi üyeli Fed kurulunda çoğunluğu sağlama ve faiz politikaları üzerinde doğrudan etki kurma imkânı tanıyabilir.
Uzmanlara göre bu hamle, Trump’ın Ocak ayında yeniden göreve başlamasından bu yana Fed’e yönelik baskılarının bir devamı niteliğinde.