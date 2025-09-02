https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/abdde-merkez-bankasi-krizi-450-unlu-ekonomistten-fedin-bagimsizligi-icin-trumpa-sert-tepki-1099033218.html

ABD’de Merkez Bankası Krizi: 450 ünlü ekonomistten Fed’in bağımsızlığı için Trump’a sert tepki

ABD’de Merkez Bankası Krizi: 450 ünlü ekonomistten Fed’in bağımsızlığı için Trump’a sert tepki

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın, ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi büyük tepki çekti. Aralarında... 02.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-02T17:24+0300

2025-09-02T17:24+0300

2025-09-02T17:25+0300

ekonomi̇

paul romer

haberler

abd

abd

amerika

fed

nobel

kaliforniya üniversitesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103940/66/1039406697_0:0:3455:1944_1920x0_80_0_0_d7c05ee830db5b723ca9e2fa5e92c840.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un 2021’de ipotek kredisi başvurularında yanlış beyan verdiği iddiaları üzerine görevden alınması için harekete geçti. Trump, sosyal medya hesabı Truth Social’da yaptığı açıklamada Cook’u 'derhal görevden alma' çağrısında bulundu.Cook ise iddiaların göreve başlamadan önceki döneme ait olduğunu belirterek Trump’a dava açtı. Cook, söz konusu suçlamaların “bir Fed guvernörünü görevden almak için gerekli nedeni oluşturmadığını” vurguladı.Ekonomistlerden destek mektubuTrump’ın bu adımı üzerine, aralarında Nobel ödüllü isimlerin de bulunduğu 450’den fazla ekonomist, Cook’a destek veren açık bir mektup kaleme aldı.Mektupta şu ifadeler yer aldı:'Nobel ödüllü' imzalarMektuba imza atanlar arasında Nobel Ödüllü Claudia Goldin ve Paul Romer, eski Başkan Barack Obama’nın danışmanı Christina Romer, Ohio State Üniversitesi’nden Trevon Logan, Kaliforniya Üniversitesi’nden David Romer ve eski Fed ekonomistleri Claudia Sahm ile Julia Coronado da bulunuyor.Ekonomistler, “Cook’un yanında, aynı zamanda Amerikan ekonomik gücünün temelini oluşturan kurumsal güvencelerin yanındayız” mesajı verdi.Fed’in bağımsızlığı tehlikede mi?Cook, 2022’de Başkan Joe Biden tarafından aday gösterilerek Fed Yönetim Kurulu’na seçilen ilk siyahi kadın olmuştu. Görev süresi 2038’de sona erecek olan Cook’un görevden alınması, Trump’a yeni bir üye atama fırsatı verecek. Bu da Trump’a, yedi üyeli Fed kurulunda çoğunluğu sağlama ve faiz politikaları üzerinde doğrudan etki kurma imkânı tanıyabilir.Uzmanlara göre bu hamle, Trump’ın Ocak ayında yeniden göreve başlamasından bu yana Fed’e yönelik baskılarının bir devamı niteliğinde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/euro-bolgesinde-enflasyon-beklentileri-asti-avrupa-merkez-bankasinin-karari-merak-konusu-1099026985.html

abd

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paul romer, haberler, abd, abd, amerika, fed, nobel, kaliforniya üniversitesi