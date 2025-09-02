16 yaşındaki Hiranur'un vurulduktan sonra hastaneye yerine önce otluk alana götürüldüğü ortaya çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/16-yasindaki-hiranurun-vurulduktan-sonra--hastaneye-yerine-once-otluk-alana-goturuldugu-ortaya-1099025399.html
Mersin Toroslar'da park halindeki bir araç içerisinde tabancayla vurularak öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Genç kızın araç içerisinde vurulduktan sonra şüpheliler tarafından hastaneden önce Müftü Deresi'nin üst tarafından bulunan otluk alana götürüldüğü ortaya çıktı. Bölgede kan izleri tespit edilirken, şüphelilerin ifadelerinde genç kızın 'kazayla' vurulduğunu söyledikleri belirtildi. Annenin 'ben bittim' çığlığıToroslar ilçesinde 31 Ağustos'ta park halindeki otomobilde öldürülen Aygar'ın, Akbelen Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, anne Gülten Tan ve baba Murat Aygar'a başsağlığı diledi.En son konuştuğunda kızının asker eğlencesine gittiğini dile getiren Tan, daha sonra polislerden yaşananları öğrendiğini anlattı. Tan, kızının ölüm haberini alınca yüreğinin yandığını ifade ederek, "Çiçeğimi benden kopardılar. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın. Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım, her şeyimdi." dedi. Aile yakınları da olaya karışan zanlıların cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.Otluk alanda kan izleri ortaya çıktıAygar'ın öldürülmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan araştırmada, zanlıların, 31 Ağustos'ta Akbelen Bulvarı'ndaki park halindeki otomobilde öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlendi. Derenin üst tarafındaki alanda yapılan incelemede kan izleri tespit edildi.Şüphelilerden Hüseyin Arda Ş'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi.
