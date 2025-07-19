https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/coldplay-konseri-sonrasi-astronomer-sirketinin-ceosu-istifa-etti-1098011866.html
Coldplay konserinde eşini aldattığı ortaya çıkmıştı: Astronomer şirketinin CEO'su istifa etti
Coldplay konserinde eşini aldattığı ortaya çıkmıştı: Astronomer şirketinin CEO'su istifa etti
Sputnik Türkiye
ABD’li teknoloji firması Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, Coldplay konserinde bir kadın çalışanla samimi şekilde görüntülendikten sonra görevinden ayrıldığını... 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T22:28+0300
2025-07-19T22:28+0300
2025-07-19T22:29+0300
yaşam
abd
coldplay
astronomer
ceo
istifa
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ABD merkezli teknoloji şirketi Astronomer, CEO Andy Byron’ın istifasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Byron’ın istifa dilekçesinin yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi. İstifanın gerekçesi, Boston’daki Gillette Stadyumu’nda düzenlenen Coldplay konserinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir video oldu.Ne olmuştu?Söz konusu görüntülerde, Byron’ın şirkette üst düzey görevde bulunan bir kadın çalışanla kol kola olduğu, ikilinin sahneye yansıtılan dev ekranda fark edilince hızla kendilerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. Videoda, adamın başını eğerek ekrandan uzaklaştığı, kadının ise yüzünü kameradan sakladığı anlar yer aldı.Teknoloji şirketinden açıklamaAstronomer’dan yapılan açıklamada, “Kuruluşumuzdan bu yana bizi yönlendiren değerler ve kültür konusunda kararlıyız. Liderlerimizden hem davranış hem sorumluluk açısından en yüksek standartları bekliyoruz. Son dönemde bu standartlar karşılanmadı” ifadeleri kullanıldı.Şirket, yeni CEO arayışına başladığını ve bu süreçte kurucu ortaklardan Pete DeJoy’un geçici CEO olarak görev yapacağını duyurdu.Alay konusu olduOlayın ardından video sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar ikilinin panik anlarını alay konusu haline getirdi. Bir spor maçında tribünler ekrana yansıtıldığında, izleyiciler aynı şekilde birbirlerinden uzaklaşarak bu anı taklit ederken ikilinin parodi videoları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/unlu-oyuncu-anya-taylor-joy-turkiyede-lymra-antik-kentinde-goruntulendi-1098010578.html
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abd, coldplay, astronomer, ceo, istifa
Coldplay konserinde eşini aldattığı ortaya çıkmıştı: Astronomer şirketinin CEO'su istifa etti
22:28 19.07.2025 (güncellendi: 22:29 19.07.2025)
ABD’li teknoloji firması Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, Coldplay konserinde bir kadın çalışanla samimi şekilde görüntülendikten sonra görevinden ayrıldığını açıkladı.
ABD merkezli teknoloji şirketi Astronomer, CEO Andy Byron’ın istifasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Byron’ın istifa dilekçesinin yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi. İstifanın gerekçesi, Boston’daki Gillette Stadyumu’nda düzenlenen Coldplay konserinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir video oldu.
Söz konusu görüntülerde, Byron’ın şirkette üst düzey görevde bulunan bir kadın çalışanla kol kola olduğu, ikilinin sahneye yansıtılan dev ekranda fark edilince hızla kendilerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. Videoda, adamın başını eğerek ekrandan uzaklaştığı, kadının ise yüzünü kameradan sakladığı anlar yer aldı.
Teknoloji şirketinden açıklama
Astronomer’dan yapılan açıklamada, “Kuruluşumuzdan bu yana bizi yönlendiren değerler ve kültür konusunda kararlıyız. Liderlerimizden hem davranış hem sorumluluk açısından en yüksek standartları bekliyoruz. Son dönemde bu standartlar karşılanmadı” ifadeleri kullanıldı.
Şirket, yeni CEO arayışına başladığını ve bu süreçte kurucu ortaklardan Pete DeJoy’un geçici CEO olarak görev yapacağını duyurdu.
Olayın ardından video sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar ikilinin panik anlarını alay konusu haline getirdi. Bir spor maçında tribünler ekrana yansıtıldığında, izleyiciler aynı şekilde birbirlerinden uzaklaşarak bu anı taklit ederken ikilinin parodi videoları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.