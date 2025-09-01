https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/vietnamli-uzman-endonezyadaki-protestolarin-arkasinda-cia-var-1098996087.html
Vietnamlı uzman: Endonezya’daki protestoların arkasında CIA var
Vietnamlı uzman: Endonezya’daki protestoların arkasında CIA var
Sputnik Türkiye
Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilimsel Bilgi Merkezi’nin eski direktörü, siyasi ve askeri analist Nguyen Minh Tam, yaptığı açıklamada Endonezya’daki... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T19:41+0300
2025-09-01T19:41+0300
2025-09-01T19:41+0300
dünya
abd
vietnam
cia
endonezya
casus
casus yazılım
casus uydu
casus işçi
casus uçakları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081609010_0:0:2025:1140_1920x0_80_0_0_2d0efc57c26d76eab1b5ca5345fa43f1.jpg
Vietnamlı siyasi ve askeri analist Nguyen Minh Tam, Endonezya’da yaşanan gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.Uzman, gösterilerin arkasında CIA’in bulunduğunu öne sürdü. Minh Tam açıklamasında, CIA’nın çok partili sistemlere sahip ülkelerde muhalif güçlere sızarak iç çatışmaları ABD’nin çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtti. Tam, ‘'Dünya siyasi tarihine bakıldığında bunun arkasında yalnızca CIA olabilir. Şu anda Amerikanların odaklandığı nokta ASEAN’ı bölmek’' ifadelerini kullandı. Uzman ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı’nın Çin ziyaretinin engellenmesinin kısa vadeli bir hedef olduğunu belirterek asıl amacın, BRICS’e 6 Ocak 2025’te resmen katılan ve gelecekte ŞİÖ’ye de daha aktif şekilde dahil olabilecek Endonezya’nın bölgesel rolünü zayıflatmak olduğunu vurguladı. Minh Tam, Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ve en büyük ekonomik potansiyele sahip ülkesi olan Endonezya’nın bu örgütlerde etkinleşmesi, ABD’nin Batı Pasifik’teki çıkarlarını tehdit ettiğini de belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/lavrov-sio-zirvesinin-baslica-sonucunu-acikladi-1098995702.html
vietnam
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081609010_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_7c4283672d69bb5737f6bae8c6faf945.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, vietnam, cia, endonezya, casus, casus yazılım, casus uydu, casus işçi, casus uçakları, abd casus uçağı
abd, vietnam, cia, endonezya, casus, casus yazılım, casus uydu, casus işçi, casus uçakları, abd casus uçağı
Vietnamlı uzman: Endonezya’daki protestoların arkasında CIA var
Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilimsel Bilgi Merkezi’nin eski direktörü, siyasi ve askeri analist Nguyen Minh Tam, yaptığı açıklamada Endonezya’daki protestoların arkasında CIA'in olduğunu belirtti.
Vietnamlı siyasi ve askeri analist Nguyen Minh Tam, Endonezya’da yaşanan gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.
Uzman, gösterilerin arkasında CIA’in bulunduğunu öne sürdü. Minh Tam açıklamasında, CIA’nın çok partili sistemlere sahip ülkelerde muhalif güçlere sızarak iç çatışmaları ABD’nin çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtti.
Tam, ‘'Dünya siyasi tarihine bakıldığında bunun arkasında yalnızca CIA olabilir. Şu anda Amerikanların odaklandığı nokta ASEAN’ı bölmek’' ifadelerini kullandı.
Uzman ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı’nın Çin ziyaretinin engellenmesinin kısa vadeli bir hedef olduğunu belirterek asıl amacın, BRICS’e 6 Ocak 2025’te resmen katılan ve gelecekte ŞİÖ’ye de daha aktif şekilde dahil olabilecek Endonezya’nın bölgesel rolünü zayıflatmak olduğunu vurguladı.
Minh Tam, Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ve en büyük ekonomik potansiyele sahip ülkesi olan Endonezya’nın bu örgütlerde etkinleşmesi, ABD’nin Batı Pasifik’teki çıkarlarını tehdit ettiğini de belirtti.