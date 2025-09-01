https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/vietnamli-uzman-endonezyadaki-protestolarin-arkasinda-cia-var-1098996087.html

Vietnamlı uzman: Endonezya’daki protestoların arkasında CIA var

Vietnamlı uzman: Endonezya’daki protestoların arkasında CIA var

Sputnik Türkiye

Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilimsel Bilgi Merkezi’nin eski direktörü, siyasi ve askeri analist Nguyen Minh Tam, yaptığı açıklamada Endonezya’daki... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T19:41+0300

2025-09-01T19:41+0300

2025-09-01T19:41+0300

dünya

abd

vietnam

cia

endonezya

casus

casus yazılım

casus uydu

casus işçi

casus uçakları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081609010_0:0:2025:1140_1920x0_80_0_0_2d0efc57c26d76eab1b5ca5345fa43f1.jpg

Vietnamlı siyasi ve askeri analist Nguyen Minh Tam, Endonezya’da yaşanan gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.Uzman, gösterilerin arkasında CIA’in bulunduğunu öne sürdü. Minh Tam açıklamasında, CIA’nın çok partili sistemlere sahip ülkelerde muhalif güçlere sızarak iç çatışmaları ABD’nin çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtti. Tam, ‘'Dünya siyasi tarihine bakıldığında bunun arkasında yalnızca CIA olabilir. Şu anda Amerikanların odaklandığı nokta ASEAN’ı bölmek’' ifadelerini kullandı. Uzman ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı’nın Çin ziyaretinin engellenmesinin kısa vadeli bir hedef olduğunu belirterek asıl amacın, BRICS’e 6 Ocak 2025’te resmen katılan ve gelecekte ŞİÖ’ye de daha aktif şekilde dahil olabilecek Endonezya’nın bölgesel rolünü zayıflatmak olduğunu vurguladı. Minh Tam, Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ve en büyük ekonomik potansiyele sahip ülkesi olan Endonezya’nın bu örgütlerde etkinleşmesi, ABD’nin Batı Pasifik’teki çıkarlarını tehdit ettiğini de belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/lavrov-sio-zirvesinin-baslica-sonucunu-acikladi-1098995702.html

vietnam

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vietnam, cia, endonezya, casus, casus yazılım, casus uydu, casus işçi, casus uçakları, abd casus uçağı