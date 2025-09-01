Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/vietnamli-uzman-endonezyadaki-protestolarin-arkasinda-cia-var-1098996087.html
Vietnamlı uzman: Endonezya’daki protestoların arkasında CIA var
Vietnamlı uzman: Endonezya'daki protestoların arkasında CIA var
Sputnik Türkiye
Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilimsel Bilgi Merkezi'nin eski direktörü, siyasi ve askeri analist Nguyen Minh Tam, yaptığı açıklamada Endonezya'daki...
Vietnamlı siyasi ve askeri analist Nguyen Minh Tam, Endonezya’da yaşanan gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.Uzman, gösterilerin arkasında CIA’in bulunduğunu öne sürdü. Minh Tam açıklamasında, CIA’nın çok partili sistemlere sahip ülkelerde muhalif güçlere sızarak iç çatışmaları ABD’nin çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtti. Tam, ‘'Dünya siyasi tarihine bakıldığında bunun arkasında yalnızca CIA olabilir. Şu anda Amerikanların odaklandığı nokta ASEAN’ı bölmek’' ifadelerini kullandı. Uzman ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı’nın Çin ziyaretinin engellenmesinin kısa vadeli bir hedef olduğunu belirterek asıl amacın, BRICS’e 6 Ocak 2025’te resmen katılan ve gelecekte ŞİÖ’ye de daha aktif şekilde dahil olabilecek Endonezya’nın bölgesel rolünü zayıflatmak olduğunu vurguladı. Minh Tam, Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ve en büyük ekonomik potansiyele sahip ülkesi olan Endonezya’nın bu örgütlerde etkinleşmesi, ABD’nin Batı Pasifik’teki çıkarlarını tehdit ettiğini de belirtti.
Vietnamlı uzman: Endonezya’daki protestoların arkasında CIA var

19:41 01.09.2025
Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı Bilimsel Bilgi Merkezi’nin eski direktörü, siyasi ve askeri analist Nguyen Minh Tam, yaptığı açıklamada Endonezya’daki protestoların arkasında CIA'in olduğunu belirtti.
Vietnamlı siyasi ve askeri analist Nguyen Minh Tam, Endonezya’da yaşanan gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.
Uzman, gösterilerin arkasında CIA’in bulunduğunu öne sürdü. Minh Tam açıklamasında, CIA’nın çok partili sistemlere sahip ülkelerde muhalif güçlere sızarak iç çatışmaları ABD’nin çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtti.
Tam, ‘'Dünya siyasi tarihine bakıldığında bunun arkasında yalnızca CIA olabilir. Şu anda Amerikanların odaklandığı nokta ASEAN’ı bölmek’' ifadelerini kullandı.
Uzman ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı’nın Çin ziyaretinin engellenmesinin kısa vadeli bir hedef olduğunu belirterek asıl amacın, BRICS’e 6 Ocak 2025’te resmen katılan ve gelecekte ŞİÖ’ye de daha aktif şekilde dahil olabilecek Endonezya’nın bölgesel rolünü zayıflatmak olduğunu vurguladı.
Minh Tam, Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ve en büyük ekonomik potansiyele sahip ülkesi olan Endonezya’nın bu örgütlerde etkinleşmesi, ABD’nin Batı Pasifik’teki çıkarlarını tehdit ettiğini de belirtti.
