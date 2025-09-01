https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/lavrov-sio-zirvesinin-baslica-sonucunu-acikladi-1098995702.html

Lavrov, ŞİÖ zirvesinin başlıca sonucunu açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve ŞİÖ Plus zirvelerinin en önemli sonucunun ülkelerin kendi meşru çıkarlarını savunma... 01.09.2025

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve ŞİÖ Plus zirvelerini değerlendirerek, en önemli sonucun ülkelerin kendi meşru çıkarlarını savunma yönündeki kararlılığı olduğunu söyledi. Lavrov, bu duruma dikkat çekerek, “Ülkelerin meşru çıkarlarını savunma konusundaki kararlılığı açıkça görülüyor. Muhtemelen bu, hem ŞİÖ zirvesinin hem de ŞİÖ Plus zirvesinin en önemli sonucu” ifadelerini kullandı.

