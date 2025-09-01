https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/lavrov-sio-zirvesinin-baslica-sonucunu-acikladi-1098995702.html
Lavrov, ŞİÖ zirvesinin başlıca sonucunu açıkladı
Lavrov, ŞİÖ zirvesinin başlıca sonucunu açıkladı
Sputnik Türkiye
01.09.2025
2025-09-01T19:09+0300
2025-09-01T19:09+0300
2025-09-01T19:09+0300
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve ŞİÖ Plus zirvelerini değerlendirerek, en önemli sonucun ülkelerin kendi meşru çıkarlarını savunma yönündeki kararlılığı olduğunu söyledi. Lavrov, bu duruma dikkat çekerek, “Ülkelerin meşru çıkarlarını savunma konusundaki kararlılığı açıkça görülüyor. Muhtemelen bu, hem ŞİÖ zirvesinin hem de ŞİÖ Plus zirvesinin en önemli sonucu” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve ŞİÖ Plus zirvelerinin en önemli sonucunun ülkelerin kendi meşru çıkarlarını savunma kararlılığı olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve ŞİÖ Plus zirvelerini değerlendirerek, en önemli sonucun ülkelerin kendi meşru çıkarlarını savunma yönündeki kararlılığı olduğunu söyledi.
Lavrov, bu duruma dikkat çekerek, “Ülkelerin meşru çıkarlarını savunma konusundaki kararlılığı açıkça görülüyor. Muhtemelen bu, hem ŞİÖ zirvesinin hem de ŞİÖ Plus zirvesinin en önemli sonucu” ifadelerini kullandı.