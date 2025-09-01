Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/ukraynada-bin-200den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi---1098983207.html
Ukrayna’da bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
İlerleyişini sürdüren Rus birliklerin son bir günde bin 200’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T12:56+0300
2025-09-01T12:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
patriot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_633b2bc16250e88bb6fb3484a432bcf2.jpg
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taktik konumunu iyileştiren Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1245 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da İHA kontrol merkezleri ve üretim atölyeleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 150 hedef imha edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir HIMARS çok namlulu roketatar, çok maksatlı AN/MPQ-65 radarı ve bir Patriot hava savunma sistemi.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 3 HIMARS füzesini ve 260 İHA’yı düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/putinden-sinin-kuresel-yonetisim-girisimine-destek-1098981982.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098982899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5756df85d70e970d8ff2272ddd29cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, patriot
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, patriot

Ukrayna’da bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi

12:56 01.09.2025
© Sputnik / Sergey MirnıyDonbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker
Donbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© Sputnik / Sergey Mirnıy
Abone ol
İlerleyişini sürdüren Rus birliklerin son bir günde bin 200’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taktik konumunu iyileştiren Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1245 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da İHA kontrol merkezleri ve üretim atölyeleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 150 hedef imha edildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir HIMARS çok namlulu roketatar, çok maksatlı AN/MPQ-65 radarı ve bir Patriot hava savunma sistemi.
Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 3 HIMARS füzesini ve 260 İHA’yı düşürdü.
Putin, ŞİÖ Zirvesi'nde konuşmasını yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
DÜNYA
Putin’den Şi’nin küresel yönetişim girişimine destek
12:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала