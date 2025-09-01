https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/ukraynada-bin-200den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi---1098983207.html
Ukrayna’da bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
01.09.2025
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taktik konumunu iyileştiren Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ediyor.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1245 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da İHA kontrol merkezleri ve üretim atölyeleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 150 hedef imha edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir HIMARS çok namlulu roketatar, çok maksatlı AN/MPQ-65 radarı ve bir Patriot hava savunma sistemi.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 3 HIMARS füzesini ve 260 İHA’yı düşürdü.
rusya
ukrayna
donbass
