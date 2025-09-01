https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/putinden-sinin-kuresel-yonetisim-girisimine-destek-1098981982.html
Putin’den Şi’nin küresel yönetişim girişimine destek
Putin’den Şi’nin küresel yönetişim girişimine destek
Sputnik Türkiye
Çinli mevkidaşı Şi'nin ortaya koyduğu küresel yönetişim girişimine destek veren Rusya lideri Putin, bu yöndeki önerilerin somut bir şekilde tartışılmasına ilgi... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T12:38+0300
2025-09-01T12:38+0300
2025-09-01T12:38+0300
dünya
rusya
vladimir putin
çin
şi cinping
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098969156_0:0:3275:1842_1920x0_80_0_0_275609224bd5287a4e43f12e2089507b.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de düzenlenen ŞİÖ+ Zirvesi’nde konuştu.Putin, “Sayın Şi Cinping'in yeni, daha etkili ve işlevsel bir küresel yönetim sistemi oluşturmak için önerdiği her şeyi dikkatle dinledik. Bu, bazı ülkelerin uluslararası ilişkilerde diktatörlük arzularından hâlâ vazgeçmediği koşullarda çok aktüel. Rusya, Başkan Şi Cinping’in girişimini destekliyor ve Çinli dostlarımızın öne sürdüğü önerilerin somut bir şekilde tartışılmasına ilgi duyuyor” ifadesini kullandı.Giderek daha fazla ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile işbirliği aradığını ve dünya toplumunun örgüte olan gerçek ilgisinin arttığını söyleyen Rus lider, “ŞİÖ, dünyada daha adil bir küresel yönetim sisteminin oluşumunda öncü olabilir” dedi.Geleneksel değerlerin uluslararası gündeme geri getirilmesi çağrısında bulunan Putin, ŞİÖ ülkelerinin toplam ekonomisinin, küresel ekonomideki zorluklara rağmen dünya ortalamasından daha hızlı büyüdüğünü ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/putin-alaska-zirvesi-ukraynada-barisin-yolunu-aciyor-1098969489.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098969156_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_d0eef0ed44852b10b343fa9851cb62d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
Putin’den Şi’nin küresel yönetişim girişimine destek
Çinli mevkidaşı Şi'nin ortaya koyduğu küresel yönetişim girişimine destek veren Rusya lideri Putin, bu yöndeki önerilerin somut bir şekilde tartışılmasına ilgi duyduklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de düzenlenen ŞİÖ+ Zirvesi’nde konuştu.
Putin, “Sayın Şi Cinping'in yeni, daha etkili ve işlevsel bir küresel yönetim sistemi oluşturmak için önerdiği her şeyi dikkatle dinledik. Bu, bazı ülkelerin uluslararası ilişkilerde diktatörlük arzularından hâlâ vazgeçmediği koşullarda çok aktüel. Rusya, Başkan Şi Cinping’in girişimini destekliyor ve Çinli dostlarımızın öne sürdüğü önerilerin somut bir şekilde tartışılmasına ilgi duyuyor” ifadesini kullandı.
Giderek daha fazla ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile işbirliği aradığını ve dünya toplumunun örgüte olan gerçek ilgisinin arttığını söyleyen Rus lider, “ŞİÖ, dünyada daha adil bir küresel yönetim sisteminin oluşumunda öncü olabilir” dedi.
Geleneksel değerlerin uluslararası gündeme geri getirilmesi çağrısında bulunan Putin, ŞİÖ ülkelerinin toplam ekonomisinin, küresel ekonomideki zorluklara rağmen dünya ortalamasından daha hızlı büyüdüğünü ekledi.