Putin’den Şi’nin küresel yönetişim girişimine destek

Putin’den Şi’nin küresel yönetişim girişimine destek

01.09.2025

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de düzenlenen ŞİÖ+ Zirvesi’nde konuştu.Putin, “Sayın Şi Cinping'in yeni, daha etkili ve işlevsel bir küresel yönetim sistemi oluşturmak için önerdiği her şeyi dikkatle dinledik. Bu, bazı ülkelerin uluslararası ilişkilerde diktatörlük arzularından hâlâ vazgeçmediği koşullarda çok aktüel. Rusya, Başkan Şi Cinping’in girişimini destekliyor ve Çinli dostlarımızın öne sürdüğü önerilerin somut bir şekilde tartışılmasına ilgi duyuyor” ifadesini kullandı.Giderek daha fazla ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile işbirliği aradığını ve dünya toplumunun örgüte olan gerçek ilgisinin arttığını söyleyen Rus lider, “ŞİÖ, dünyada daha adil bir küresel yönetim sisteminin oluşumunda öncü olabilir” dedi.Geleneksel değerlerin uluslararası gündeme geri getirilmesi çağrısında bulunan Putin, ŞİÖ ülkelerinin toplam ekonomisinin, küresel ekonomideki zorluklara rağmen dünya ortalamasından daha hızlı büyüdüğünü ekledi.

