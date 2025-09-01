https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/turkiye-ekonomisi-yilin-2-ceyreginde-48-buyudu-mehmet-simsekten-dezenflasyon-mesaji-geldi-1098975437.html
Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde 4.8 büyüdü: Mehmet Şimşek'ten dezenflasyon mesajı geldi
Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde 4.8 büyüdü: Mehmet Şimşek'ten dezenflasyon mesajı geldi
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme gösterdi. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme gösterdi" dedi.
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme gösterdi.
Ekonomide büyüme rakamları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi büyüme trendini 20 çeyreğe taşımış oldu.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon liraya çıktı. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 artarken tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.
Mehmet Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi
Bakan Şimşek "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor" dedi.