Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/turkiye-ekonomisi-yilin-2-ceyreginde-48-buyudu-mehmet-simsekten-dezenflasyon-mesaji-geldi-1098975437.html
Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde 4.8 büyüdü: Mehmet Şimşek'ten dezenflasyon mesajı geldi
Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde 4.8 büyüdü: Mehmet Şimşek'ten dezenflasyon mesajı geldi
Sputnik Türkiye
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme gösterdi. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye ekonomisi... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T11:13+0300
2025-09-01T11:37+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
büyüme
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089877602_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b0b0929b4d5fe1fb3c6ec58076efdc75.jpg
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme gösterdi.Ekonomide büyüme rakamlarıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.Buna göre, GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi büyüme trendini 20 çeyreğe taşımış oldu.Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon liraya çıktı. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 artarken tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.Mehmet Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdiBakan Şimşek "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/bir-ilde-ekmek-fiyatlarina-zam-geldi-zamli-fiyat-bugunden-itibaren-gecerli--1098913996.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089877602_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9f040929c98a867e026e28f4966fddf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, büyüme, türkiye
mehmet şimşek, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, büyüme, türkiye

Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde 4.8 büyüdü: Mehmet Şimşek'ten dezenflasyon mesajı geldi

11:13 01.09.2025 (güncellendi: 11:37 01.09.2025)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© AA
Abone ol
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme gösterdi. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme gösterdi" dedi.
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme gösterdi.

Ekonomide büyüme rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi büyüme trendini 20 çeyreğe taşımış oldu.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon liraya çıktı. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 artarken tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

Mehmet Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bakan Şimşek "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor" dedi.
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
EKONOMİ
Bir ilde ekmek fiyatlarına zam geldi: Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli
29 Ağustos, 11:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала