Türkiye
Bir ilde ekmek fiyatlarına zam geldi: Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli
Bir ilde ekmek fiyatlarına zam geldi: Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli
Denizli'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni fiyatlar bazı ilçelerde bugünden itibaren geçerli olacak. 29.08.2025
denizli
ekmek fiyatları
zam
Denizli'de ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre, 200 gram ekmeğin satış fiyatı 15 liraya yükseldi.Bazı ilçelerde uygulanmaya başlandıDenizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20’lik fiyat artışını duyurdu. Karara göre, 200 gram ekmek 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Zam, genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek, ancak bazı ilçelerde karar bugünden itibaren uygulanmaya başladı.
denizli
denizli, ekmek fiyatları, zam
denizli, ekmek fiyatları, zam

Bir ilde ekmek fiyatlarına zam geldi: Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli

11:41 29.08.2025
Denizli'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni fiyatlar bazı ilçelerde bugünden itibaren geçerli olacak.
Denizli'de ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre, 200 gram ekmeğin satış fiyatı 15 liraya yükseldi.

Bazı ilçelerde uygulanmaya başlandı

Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20’lik fiyat artışını duyurdu. Karara göre, 200 gram ekmek 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Zam, genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek, ancak bazı ilçelerde karar bugünden itibaren uygulanmaya başladı.
