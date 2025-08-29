https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/bir-ilde-ekmek-fiyatlarina-zam-geldi-zamli-fiyat-bugunden-itibaren-gecerli--1098913996.html

Bir ilde ekmek fiyatlarına zam geldi: Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli

Bir ilde ekmek fiyatlarına zam geldi: Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli

Sputnik Türkiye

Denizli'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni fiyatlar bazı ilçelerde bugünden itibaren geçerli olacak. 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T11:41+0300

2025-08-29T11:41+0300

2025-08-29T11:41+0300

ekonomi̇

denizli

ekmek fiyatları

zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0b/1073396494_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_7dc7e7afc537b7837568960ac314bbb0.jpg

Denizli'de ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre, 200 gram ekmeğin satış fiyatı 15 liraya yükseldi.Bazı ilçelerde uygulanmaya başlandıDenizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20’lik fiyat artışını duyurdu. Karara göre, 200 gram ekmek 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Zam, genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek, ancak bazı ilçelerde karar bugünden itibaren uygulanmaya başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/benzinden-sonra-motorine-de-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-gece-yarisi-degisecek-1098885947.html

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denizli, ekmek fiyatları, zam