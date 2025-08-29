https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/bir-ilde-ekmek-fiyatlarina-zam-geldi-zamli-fiyat-bugunden-itibaren-gecerli--1098913996.html
Bir ilde ekmek fiyatlarına zam geldi: Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli
Bir ilde ekmek fiyatlarına zam geldi: Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli
Sputnik Türkiye
Denizli'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni fiyatlar bazı ilçelerde bugünden itibaren geçerli olacak. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T11:41+0300
2025-08-29T11:41+0300
2025-08-29T11:41+0300
ekonomi̇
denizli
ekmek fiyatları
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0b/1073396494_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_7dc7e7afc537b7837568960ac314bbb0.jpg
Denizli'de ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre, 200 gram ekmeğin satış fiyatı 15 liraya yükseldi.Bazı ilçelerde uygulanmaya başlandıDenizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20’lik fiyat artışını duyurdu. Karara göre, 200 gram ekmek 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Zam, genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek, ancak bazı ilçelerde karar bugünden itibaren uygulanmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/benzinden-sonra-motorine-de-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-gece-yarisi-degisecek-1098885947.html
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0b/1073396494_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_770e05699c216a6c1fb638eac6426efa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
denizli, ekmek fiyatları, zam
denizli, ekmek fiyatları, zam
Bir ilde ekmek fiyatlarına zam geldi: Zamlı fiyat bugünden itibaren geçerli
Denizli'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yeni fiyatlar bazı ilçelerde bugünden itibaren geçerli olacak.
Denizli'de ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre, 200 gram ekmeğin satış fiyatı 15 liraya yükseldi.
Bazı ilçelerde uygulanmaya başlandı
Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek yüzde 20’lik fiyat artışını duyurdu. Karara göre, 200 gram ekmek 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Zam, genel uygulamada 1 Eylül’de yürürlüğe girecek, ancak bazı ilçelerde karar bugünden itibaren uygulanmaya başladı.