Prof. Dr. Sambur: Putin- Erdoğan görüşmesinde ortak çıkarlara vurgu yapıldı

“Putin’in diğer liderlerle kurduğu yakın diyalog da dikkat çekti. Örneğin, Hindistan Başbakanı Modi’ye “Sevgili Modi” diye hitap etmesi ve Modi’nin de “Sevgili Putin” şeklinde karşılık vermesi, diplomatik formalitelerin ötesinde kişisel sıcak bir ilişkiye işaret etmektedir. Erdoğan–Putin görüşmelerinde geçmişte Soçi’de veya başka yerlerde benzer bir kişisel yakınlık öne çıkarken, bu zirvede böyle bir durumun ortaya çıkmadığı söylenebilir. Somut sonuçlara bakıldığında, Rusya’nın özellikle Ukrayna bağlamında Türkiye ile ilişkilerine belli bir sınır çizdiği görülmektedir. Putin, Türkiye’nin insani yardım alanındaki çabalarını takdir ettiğini açıklasa da siyasi ve askeri konularda herhangi bir vurgu yapılmamıştır. Bu da Türkiye’nin Ukrayna konusunda Rusya ile iş birliğinin sınırlarının açıkça çizildiğini göstermektedir. Sonuç olarak, Erdoğan–Putin görüşmesini, iki ülke arasındaki çözümsüz konulara rağmen diplomatik kanalların açık tutulduğunu göstermesi bakımından olumlu değerlendirmek mümkündür. Görüşmede özellikle ticaretin geliştirilmesi ve turizmde iş birliği ön plana çıkmıştır. Bu alanlar, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye ve Rusya’nın “kazan–kazan” gördüğü alanlardır. Her iki ülke de ekonomik açılım ihtiyacından dolayı ticaret ve turizme her zamankinden fazla önem vermektedir. Bu nedenle tartışmalı konulardan uzak durularak, karşılıklı fayda sağlayacak alanlara odaklanıldığı görülmektedir. Bu yaklaşım, ekonomik ilişkilerin yanı sıra diplomatik iş birliğinin korunması açısından da önem taşımaktadır.”