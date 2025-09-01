Prof. Dr. Sambur: Putin- Erdoğan görüşmesinde ortak çıkarlara vurgu yapıldı
14:34 01.09.2025 (güncellendi: 14:36 01.09.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de bir araya geldi. Erdoğan ve Putin’in ŞİÖ bağlamından görüşmesini değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur iki ülke arasındaki çözümsüz konulara rağmen görüşmenin olumlu sonuçları olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Tianjin kentindeki ŞİÖ Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede başta Ukrayna krizi olmak üzere bölge ve dünyadaki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
İki liderin görüşmesini Sputnik’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Bilal Sambur şu başlıklara dikkat çekti:
“Erdoğan–Putin görüşmesini Pekin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi bağlamında değerlendirmek gerekir. Bu yılki zirvede çok özel bir mesaj verilmek istendiği açıktır. Özellikle Rusya, Çin ve Hindistan üçlüsü dünyaya yeni bir mesaj vermeye çalışmakta, diplomatik ilişkiler ve görüşmeler de bu çerçevede organize edilmektedir. Rusya ve Putin, zirve boyunca aktif diplomatik iş birliği mesajı vermeyi hedefledi. Putin’in Çin lideri, Hindistan Başbakanı, Nepal ve Kamboçya başbakanları ile ayrıca Pezeşkiyan’la yaptığı görüşmeler bu bağlamda değerlendirilebilir. Erdoğan ile yapılan görüşme de Rusya’nın bu zirvedeki aktif diplomatik temaslarının bir parçası olarak öne çıktı. Görüşmeye bakıldığında, gündemin daha çok Ukrayna savaşı etrafında şekillendiği görülmektedir. Tarafların üzerinde anlaşamadıkları konular yerine, ticaret ve turizm gibi ortak çıkar alanlarına vurgu yapılmıştır.”
‘Rusya- Türkiye arasında diplomatik kanallar açık tutuluyor’
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede Ukrayna meselesinin ele alındığına da dikkat çeken Sambur iki ülke için de kazanç anlamına gelen ticari konuların ön plana çıktığını belirterel sözlerini şöyle sürdürdü:
“Putin’in diğer liderlerle kurduğu yakın diyalog da dikkat çekti. Örneğin, Hindistan Başbakanı Modi’ye “Sevgili Modi” diye hitap etmesi ve Modi’nin de “Sevgili Putin” şeklinde karşılık vermesi, diplomatik formalitelerin ötesinde kişisel sıcak bir ilişkiye işaret etmektedir. Erdoğan–Putin görüşmelerinde geçmişte Soçi’de veya başka yerlerde benzer bir kişisel yakınlık öne çıkarken, bu zirvede böyle bir durumun ortaya çıkmadığı söylenebilir. Somut sonuçlara bakıldığında, Rusya’nın özellikle Ukrayna bağlamında Türkiye ile ilişkilerine belli bir sınır çizdiği görülmektedir. Putin, Türkiye’nin insani yardım alanındaki çabalarını takdir ettiğini açıklasa da siyasi ve askeri konularda herhangi bir vurgu yapılmamıştır. Bu da Türkiye’nin Ukrayna konusunda Rusya ile iş birliğinin sınırlarının açıkça çizildiğini göstermektedir. Sonuç olarak, Erdoğan–Putin görüşmesini, iki ülke arasındaki çözümsüz konulara rağmen diplomatik kanalların açık tutulduğunu göstermesi bakımından olumlu değerlendirmek mümkündür. Görüşmede özellikle ticaretin geliştirilmesi ve turizmde iş birliği ön plana çıkmıştır. Bu alanlar, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye ve Rusya’nın “kazan–kazan” gördüğü alanlardır. Her iki ülke de ekonomik açılım ihtiyacından dolayı ticaret ve turizme her zamankinden fazla önem vermektedir. Bu nedenle tartışmalı konulardan uzak durularak, karşılıklı fayda sağlayacak alanlara odaklanıldığı görülmektedir. Bu yaklaşım, ekonomik ilişkilerin yanı sıra diplomatik iş birliğinin korunması açısından da önem taşımaktadır.”