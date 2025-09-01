Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/istanbul-valiliginden-motosiklet-karari-kaldirimlara-park-yasaklandi-1098977453.html
İstanbul Valiliği'nden motosiklet kararı: 'Kesinlikle müsaade edilmeyecek'
İstanbul Valiliği’nden motosiklet kararı: 'Kesinlikle müsaade edilmeyecek'
İstanbul Valiliği, motosikletler için yeni bir genelge yayımladı.
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
motosiklet
İstanbul Valiliği, kent genelinde motosiklet park alanları ile ilgili yeni bir düzenleme yayımladı. Genelgede, “Günümüzde motosiklet/motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur” denildi.Park yasağının geçerli olduğu noktalarGenelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesine atıf yapılarak park yasağının bulunduğu yerler hatırlatıldı. Buna göre:motosiklet ve diğer araçların park etmesi kesinlikle yasak olacak.'Kesinlikle müsaade edilmeyecek'Valilik tarafından yayımlanan genelgede, “Trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi” gerektiği açıkça ifade edildi.
türki̇ye
i̇stanbul
SON HABERLER
İstanbul Valiliği’nden motosiklet kararı: 'Kesinlikle müsaade edilmeyecek'

İstanbul Valiliği, motosikletler için yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, “Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi” gerektiği vurgulandı.
İstanbul Valiliği, kent genelinde motosiklet park alanları ile ilgili yeni bir düzenleme yayımladı. Genelgede, “Günümüzde motosiklet/motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

Park yasağının geçerli olduğu noktalar

Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesine atıf yapılarak park yasağının bulunduğu yerler hatırlatıldı. Buna göre:
Duraklamanın yasaklandığı bölgelerde,
Geçiş yolları önünde ve üzerinde,
Yangın musluklarına 5 metre mesafe içinde,
Toplu taşıma duraklarına 15 metre mesafe içinde,
Alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde ve 10 metre mesafe içinde,
Engelli park yerlerinde,
Yaya yollarında,
motosiklet ve diğer araçların park etmesi kesinlikle yasak olacak.

'Kesinlikle müsaade edilmeyecek'

Valilik tarafından yayımlanan genelgede, “Trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi” gerektiği açıkça ifade edildi.
