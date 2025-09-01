https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/istanbul-valiliginden-motosiklet-karari-kaldirimlara-park-yasaklandi-1098977453.html

İstanbul Valiliği’nden motosiklet kararı: 'Kesinlikle müsaade edilmeyecek'

İstanbul Valiliği’nden motosiklet kararı: 'Kesinlikle müsaade edilmeyecek'

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, motosikletler için yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, “Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T11:21+0300

2025-09-01T11:21+0300

2025-09-01T12:01+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

motosiklet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098977832_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3c80ac7ecabc879223d1582bc2e8f5a0.jpg

İstanbul Valiliği, kent genelinde motosiklet park alanları ile ilgili yeni bir düzenleme yayımladı. Genelgede, “Günümüzde motosiklet/motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur” denildi.Park yasağının geçerli olduğu noktalarGenelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesine atıf yapılarak park yasağının bulunduğu yerler hatırlatıldı. Buna göre:motosiklet ve diğer araçların park etmesi kesinlikle yasak olacak.'Kesinlikle müsaade edilmeyecek'Valilik tarafından yayımlanan genelgede, “Trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi” gerektiği açıkça ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bos-kalan-tarim-arazileri-kiraya-cikiyor-yeni-duzenleme-basladi-1098971992.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, motosiklet