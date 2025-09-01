https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/trabzonspor-kalecisi-ugurcan-cakir-galatasaraya-transfer-oldu-1098999214.html

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan transferde mutlu sona ulaştı. Milli kaleci Uğurcan Çakır için sarı kırmızılı yönetim Trabzonspor'la anlaşmaya vardı. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın transferi için Trabzonspor'la anlaştı.TRT Spor’un haberine göre Galatasaray ve Trabzonspor, uzun süredir gündemde olan transferde mutlu sona ulaştı. Milli kalecinin sözleşme detaylarının kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

