TFF duyurdu: 1. Lig ve 2. Lig'de takım sayısı değişti
TFF duyurdu: 1. Lig ve 2. Lig'de takım sayısı değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon öncesinde profesyonel liglerde takım sayılarında değişiklik yapıldığını duyurdu. 01.09.2025
TFF, 1. Lig ve 2. Lig için takım sayılarında değişikliğe gittiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig’in 2026-2027 sezonunda 18 yerine 20 takımla oynanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Nesine 2. Lig’de mevcut 38 takımın 36’ya düşürüleceği ifade edildi.TFF, söz konusu düzenlemenin liglerde rekabetin artırılması, fikstür dengesinin sağlanması ve futbolun gelişimine katkı sunulması amacıyla yapıldığını vurguladı.
TFF duyurdu: 1. Lig ve 2. Lig'de takım sayısı değişti
17:55 01.09.2025 (güncellendi: 17:56 01.09.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gelecek sezon öncesinde profesyonel liglerde takım sayılarında değişiklik yapıldığını duyurdu.
TFF, 1. Lig ve 2. Lig için takım sayılarında değişikliğe gittiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig’in 2026-2027 sezonunda 18 yerine 20 takımla oynanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Nesine 2. Lig’de mevcut 38 takımın 36’ya düşürüleceği ifade edildi.
TFF, söz konusu düzenlemenin liglerde rekabetin artırılması, fikstür dengesinin sağlanması ve futbolun gelişimine katkı sunulması amacıyla yapıldığını vurguladı.