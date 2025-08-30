https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/tff-duyurdu-super-ligin-2025-2026-sezonunun-adi-mehmet-ali-yilmaz-oldu-1098931830.html
TFF duyurdu: Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun adı Mehmet Ali Yılmaz oldu
TFF duyurdu: Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun adı Mehmet Ali Yılmaz oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-26 Trendyol Süper Lig sezonuna Trabzonspor eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın adının verildiğini açıkladı.
TFF’den yapılan açıklamada, Süper Lig’in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcular anısına düzenlenmesi kapsamında kalan haftaların '2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu' olarak oynatılmasına karar verildiği belirtildi.Mehmet Ali Yılmaz’ın iki dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerk yapıya kavuşmasında önemli rol oynadığı ve Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre görev alan isim olduğu vurgulandı; başkanlığı döneminde Trabzonspor’un Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandığı hatırlatıldı.Mehmet Ali Yılmaz kimdir?Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948’te Trabzon’da doğdu; İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra iş insanı, medya patronu ve spor yöneticisi olarak tanındı. Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre görev alan başkan oldu. 1988’de Onursal Başkan olan Yılmaz, 1991’de Doğru Yol Partisi’nden Trabzon milletvekili seçildi. 24 Nisan 2024’te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
TFF’den yapılan açıklamada, Süper Lig’in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcular anısına düzenlenmesi kapsamında kalan haftaların '2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu' olarak oynatılmasına karar verildiği belirtildi.
Mehmet Ali Yılmaz’ın iki dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerk yapıya kavuşmasında önemli rol oynadığı ve Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre görev alan isim olduğu vurgulandı; başkanlığı döneminde Trabzonspor’un Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandığı hatırlatıldı.
Mehmet Ali Yılmaz kimdir?
Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948’te Trabzon’da doğdu; İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra iş insanı, medya patronu ve spor yöneticisi olarak tanındı.
Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre görev alan başkan oldu. 1988’de Onursal Başkan olan Yılmaz, 1991’de Doğru Yol Partisi’nden Trabzon milletvekili seçildi. 24 Nisan 2024’te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.