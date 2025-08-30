Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/tff-duyurdu-super-ligin-2025-2026-sezonunun-adi-mehmet-ali-yilmaz-oldu-1098931830.html
TFF duyurdu: Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun adı Mehmet Ali Yılmaz oldu
TFF duyurdu: Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun adı Mehmet Ali Yılmaz oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-26 Trendyol Süper Lig sezonuna Trabzonspor eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın adının verildiğini açıkladı. 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T00:54+0300
2025-08-30T00:54+0300
spor
mehmet ali yılmaz
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
trendyol süper lig
tff merkez hakem kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098931659_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_44d60e88c599d08b23f15677809fd4d2.jpg
TFF’den yapılan açıklamada, Süper Lig’in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcular anısına düzenlenmesi kapsamında kalan haftaların '2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu' olarak oynatılmasına karar verildiği belirtildi.Mehmet Ali Yılmaz’ın iki dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerk yapıya kavuşmasında önemli rol oynadığı ve Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre görev alan isim olduğu vurgulandı; başkanlığı döneminde Trabzonspor’un Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandığı hatırlatıldı.Mehmet Ali Yılmaz kimdir?Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948’te Trabzon’da doğdu; İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra iş insanı, medya patronu ve spor yöneticisi olarak tanındı. Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre görev alan başkan oldu. 1988’de Onursal Başkan olan Yılmaz, 1991’de Doğru Yol Partisi’nden Trabzon milletvekili seçildi. 24 Nisan 2024’te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/tffden-sike-operasyonu-kulup-yoneticileri-ve-futbolcular-pfdkye-sevk-edildi-1098727029.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098931659_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5aa44d862ab62f7661df9a416f555919.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet ali yılmaz, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, trendyol süper lig, tff merkez hakem kurulu
mehmet ali yılmaz, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, trendyol süper lig, tff merkez hakem kurulu

TFF duyurdu: Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun adı Mehmet Ali Yılmaz oldu

00:54 30.08.2025
© AAMehmet Ali Yılmaz
Mehmet Ali Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
© AA
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-26 Trendyol Süper Lig sezonuna Trabzonspor eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın adının verildiğini açıkladı.
TFF’den yapılan açıklamada, Süper Lig’in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcular anısına düzenlenmesi kapsamında kalan haftaların '2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu' olarak oynatılmasına karar verildiği belirtildi.
Mehmet Ali Yılmaz’ın iki dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerk yapıya kavuşmasında önemli rol oynadığı ve Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre görev alan isim olduğu vurgulandı; başkanlığı döneminde Trabzonspor’un Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandığı hatırlatıldı.

Mehmet Ali Yılmaz kimdir?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948’te Trabzon’da doğdu; İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra iş insanı, medya patronu ve spor yöneticisi olarak tanındı.
Trabzonspor’da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre görev alan başkan oldu. 1988’de Onursal Başkan olan Yılmaz, 1991’de Doğru Yol Partisi’nden Trabzon milletvekili seçildi. 24 Nisan 2024’te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
SPOR
TFF'den şike operasyonu: Kulüp yöneticileri ve futbolcular PFDK'ye sevk edildi
20 Ağustos, 17:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала