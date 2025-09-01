https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/super-ligde-yayin-gelirleri-aciklandi-sampiyon-olan-takimin-para-odulu-belli-oldu-1098995555.html
Süper Lig’de yayın gelirleri açıklandı: Şampiyon olan takımın para ödülü belli oldu
Süper Lig’de 2025-2026 sezonu galibiyet primi ve yayın gelirleri açıklandı.182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısının güncel döviz kuru üzerinden, diğer yarısının ise geçen yıl yapılan yayın ihale günü kurunun (31.3 lira) ve yıllık enflasyon oranının dikkate alınarak dağıtılacağı açıklandı.TFF tarafından yapılan bilgilendirmede, yayın gelirinden federasyon ve alt ligler için ayrılan payların çıkarılmasının ardından Süper Lig kulüplerine yaklaşık 6.5 milyar lira ödeme yapılacağı açıklandı. Bu rakamın döviz kurundaki değişikliklere göre güncellenebileceği ifade edildi.Gelirin dağılımına ilişkin detaylar da paylaşıldı Kulüplere ayrılan gelirin yüzde 46’sının performansa göre dağıtılacağı belirtilirken, galibiyetlerde kulüplerin 9.66 milyon lira kazanacağı, beraberliklerde ise bu miktarın rakip kulüple paylaşılacağı ifade edildi. Gelirin yüzde 37’sinin ise lige katılım bedeli olarak tüm kulüplere eşit şekilde dağıtılacağı ve her kulübün 132.2 milyon lira alacağı açıklandı.Şampiyonluklara ilişkin de açıklama yapıldıGelirin yüzde 11’inin bu kapsamda kulüplere dağıtılacağı, her şampiyonluk başına 10.25 milyon lira ödeme yapılacağı bildirildi. Kalan yüzde 6’lık bölümün ise sezon sonunda ilk 6’da yer alan takımlara verileceği ifade edildi. Buna göre şampiyon olan takım 227.8 milyon lira, ikinci 182.5 milyon lira, üçüncü 136.5 milyon lira, dördüncü 91.2 milyon lira, beşinci 45.9 milyon lira ve altıncı 23.3 milyon lira prim alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig’de bu sezon alınacak her galibiyetin kulüplere 9.66 milyon lira kazandıracağı, şampiyon olan takımın ise 227.8 milyon lira alacağı belirtildi.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonu galibiyet primi ve yayın gelirleri açıklandı.
182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısının güncel döviz kuru üzerinden, diğer yarısının ise geçen yıl yapılan yayın ihale günü kurunun (31.3 lira) ve yıllık enflasyon oranının dikkate alınarak dağıtılacağı açıklandı.
TFF tarafından yapılan bilgilendirmede, yayın gelirinden federasyon ve alt ligler için ayrılan payların çıkarılmasının ardından Süper Lig kulüplerine yaklaşık 6.5 milyar lira ödeme yapılacağı açıklandı. Bu rakamın döviz kurundaki değişikliklere göre güncellenebileceği ifade edildi.
Gelirin dağılımına ilişkin detaylar da paylaşıldı
Kulüplere ayrılan gelirin yüzde 46’sının performansa göre dağıtılacağı belirtilirken, galibiyetlerde kulüplerin 9.66 milyon lira kazanacağı, beraberliklerde ise bu miktarın rakip kulüple paylaşılacağı ifade edildi. Gelirin yüzde 37’sinin ise lige katılım bedeli olarak tüm kulüplere eşit şekilde dağıtılacağı ve her kulübün 132.2 milyon lira alacağı açıklandı.
Şampiyonluklara ilişkin de açıklama yapıldı
Gelirin yüzde 11’inin bu kapsamda kulüplere dağıtılacağı, her şampiyonluk başına 10.25 milyon lira ödeme yapılacağı bildirildi. Kalan yüzde 6’lık bölümün ise sezon sonunda ilk 6’da yer alan takımlara verileceği ifade edildi. Buna göre şampiyon olan takım 227.8 milyon lira, ikinci 182.5 milyon lira, üçüncü 136.5 milyon lira, dördüncü 91.2 milyon lira, beşinci 45.9 milyon lira ve altıncı 23.3 milyon lira prim alacak.