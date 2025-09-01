https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/sio-devlet-baskanlari-roscongress-vakfi-ile-mutabakat-imzalamaya-karar-verdi-1098997560.html

ŞİÖ Devlet Başkanları, Roscongress Vakfı ile Mutabakat Zaptı imzalamaya karar verdi

Çin’in Tianjin kentinde bir araya gelen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi, düzenlenen zirve sonunda kabul ederek imzaladığı 20 belgeden... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Anton Kobyakov, ŞİÖ Sekreterliği ile Roscongress Vakfı arasında imzalanması kararlaştırılan Mutabakat Zaptı'nın Vakfın ortak kongre ve sergi etkinliklerini organize etmesine imkan tanıyacağını belirtti.ŞİÖ üye ülkelerinin Rusya ile çeşitli alanlarda işbirliğine ilgilerinin giderek arttığına dikkat çeken Kobyakov, “İmzalanacak olan belge, ŞİÖ üye devletleri ile uluslararası kuruluşların iş topluluklarının temsilcileri arasında mevcut olanların pekiştirilmesinin yanı sıra yeni uzun vadeli ortaklık ilişkilerini arama ve geliştirilmesini teşvik edecek” açıklamasında bulundu.Belgede, ŞİÖ ülkelerinin ticari, ekonomik, kültürel, bilimsel, teknik, eğitim ve diğer alanlarda diyalogun sürdürülmesi, çeşitli formatlarda bölgesel ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere tarafların birçok alanda işbirliği öngörülüyor.Mutabakat Zaptı kapsamında ŞİÖ Sekreterliği ve Roscongress Vakfı, karşılıklı işbirliği konularında karşılıklı danışmanlık, bilgi ve uzman desteği gerçekleştirecek, karşılıklı çıkarlar, yayınların ve diğer materyallerin düzenli olarak değişim alanlarındaki programlar hakkında karşılıklı bilgi verecek.ŞİÖ Sekreterliği ile Roscongress Vakfı arasındaki Mutabakat Zaptı'nın imzalanacağı tarih ve zaman en kısa zamanda belli olacak.Roscongress VakfıRoscongress Vakfı, Rusya Devlet Başkanı’nın kararına istinaden 2007’de kurulan sosyal odaklı gayri finansal kalkınma kurumu olup yurtiçi, uluslararası, kongre, sergi, iş, kamu, gençlik, spor etkinlikleri ve kültürel etkinliklerin en büyük organizatörüdür.Rusya’nın ekonomik potansiyelinin gelişimini, ulusal çıkarları ilerletmek ve imajını güçlendirmek için 2007 yılında kurulan Vakıf, Rus ve küresel ekonomik gündem sorunlarını kapsamlı bir şekilde inceliyor, analiz ediyor, oluşturuyor ve takip ediyor. Yönetimi sağlıyor, iş projelerinin tanıtımına, yatırımların celbine, sosyal girişimciliğin ve hayırsever projelerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.Vakıf etkinlikleri 209 ülke ve bölgeden katılımcıyı bir araya getiriyor, 15 binden fazla medya temsilcisi her yıl Roscongress platformlarında çalışıyor, Rusya ve yurtdışında 5 binden fazla uzman analitik ve uzman çalışmasına katılıyor.

