Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor, İstanbul ve Karadeniz'de yağış uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor, İstanbul ve Karadeniz’de yağış uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Eylül 2025 hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul’un kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Adana’nın doğusunda sağanak bekleniyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Eylül 2025 Pazartesi hava durumu tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Kuzey ve doğu kesimlerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve Karadeniz’de yağış bekleniyorMGM’nin son tahminlerine göre İstanbul’un kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Karadeniz’de Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde gece saatlerinde yağış bekleniyor.Ege ve İç Anadolu’da açık ve sıcak havaEge Bölgesi genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İzmir 34°C, Muğla 35°C, Denizli 36°C olacak. İç Anadolu’da da benzer şekilde açık hava hâkim olacak; Ankara 34°C, Konya 35°C’yi görecek.Akdeniz’de yerel yağışlarKahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısı, Adana’nın doğusu ile Hatay kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya ve Burdur’da ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim.Doğu ve Güneydoğu Anadolu kavrulacakDoğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık, Malatya 37°C, Erzurum 32°C olacak. Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklıklar 40°C’ye ulaşacak. Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt’te termometreler 40°C’yi gösterecek.Rüzgar ve uyarılarRüzgarın kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. MGM, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını açıkladı.Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu
Meteoroloji'nin 1 Eylül 2025 Pazartesi hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul’un kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Güncel hava durumu detayları burada.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Eylül 2025 Pazartesi hava durumu tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Kuzey ve doğu kesimlerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul ve Karadeniz’de yağış bekleniyor

MGM’nin son tahminlerine göre İstanbul’un kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Karadeniz’de Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde gece saatlerinde yağış bekleniyor.

Ege ve İç Anadolu’da açık ve sıcak hava

Ege Bölgesi genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İzmir 34°C, Muğla 35°C, Denizli 36°C olacak. İç Anadolu’da da benzer şekilde açık hava hâkim olacak; Ankara 34°C, Konya 35°C’yi görecek.

Akdeniz’de yerel yağışlar

Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısı, Adana’nın doğusu ile Hatay kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya ve Burdur’da ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu kavrulacak

Doğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık, Malatya 37°C, Erzurum 32°C olacak. Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklıklar 40°C’ye ulaşacak. Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt’te termometreler 40°C’yi gösterecek.

Rüzgar ve uyarılar

Rüzgarın kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. MGM, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını açıkladı.

Marmara Bölgesi

İstanbul: 29°C – Öğle saatlerinden sonra kuzeyi çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
Çanakkale: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 35°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar: 33°C – Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Adana: 33°C – Doğusu çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya: 30°C – Az bulutlu ve açık
Burdur: 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C – Kıyı kesimleri sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 33°C – Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu: 30°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 32°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 27°C – Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun: 28°C – Gece doğu ilçelerinde sağanak yağış
Trabzon: 28°C – Gece doğu ilçelerinde sağanak yağışlı
Amasya: 39°C – Parçalı ve az bulutlu
Tokat: 41°C – Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum: 32°C – Az bulutlu ve açık
Kars: 29°C – Az bulutlu ve açık
Malatya: 37°C – Az bulutlu ve açık
Van: 29°C – Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık
