Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor, İstanbul ve Karadeniz’de yağış uyarısı var: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Eylül 2025 hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul’un kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Adana’nın doğusunda sağanak bekleniyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Eylül 2025 Pazartesi hava durumu tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Kuzey ve doğu kesimlerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve Karadeniz’de yağış bekleniyorMGM’nin son tahminlerine göre İstanbul’un kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Karadeniz’de Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde gece saatlerinde yağış bekleniyor.Ege ve İç Anadolu’da açık ve sıcak havaEge Bölgesi genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İzmir 34°C, Muğla 35°C, Denizli 36°C olacak. İç Anadolu’da da benzer şekilde açık hava hâkim olacak; Ankara 34°C, Konya 35°C’yi görecek.Akdeniz’de yerel yağışlarKahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısı, Adana’nın doğusu ile Hatay kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya ve Burdur’da ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim.Doğu ve Güneydoğu Anadolu kavrulacakDoğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık, Malatya 37°C, Erzurum 32°C olacak. Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklıklar 40°C’ye ulaşacak. Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt’te termometreler 40°C’yi gösterecek.Rüzgar ve uyarılarRüzgarın kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. MGM, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını açıkladı.Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu

