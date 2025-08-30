https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ay-kirmiziya-burunecek-venus-saklanacak-eylul-ayi-gokyuzu-takvimi-belli-oldu-1098937717.html

Ay kırmızıya bürünecek, Venüs saklanacak: Eylül ayı gökyüzü takvimi belli oldu

Ay kırmızıya bürünecek, Venüs saklanacak: Eylül ayı gökyüzü takvimi belli oldu

Eylül ayında gökyüzü meraklılarını büyüleyici gök olayları bekliyor. 7 Eylül'de gerçekleşecek Kanlı Ay tutulmasından, 21 Eylül'de Samanyolu'nun en net...

Eylül ayında gökyüzü adeta görsel bir şölene dönüşecek. Ay’ın kan kırmızısına bürüneceği tam Ay tutulmasından, Samanyolu’nun en parlak şekilde görüleceği geceye kadar birbirinden dikkat çekici gök olayları yaşanacak.Kanlı Ay tutulması – 7 EylülEylül ayının en dikkat çeken gök olayı Kanlı Ay Tutulması olacak. 7 Eylül gecesi Ay tam tutulmaya girecek ve kan kırmızısı renge bürünecek. Yaklaşık 80 dakika sürecek bu eşsiz doğa olayı, Asya, Afrika’nın doğusu ve Avustralya’dan net şekilde gözlemlenebilecek. Aynı gece, “Mısır Ayı” adı verilen dolunay da gökyüzünü aydınlatacak.Ay, Satürn ve Neptün buluşması – 8 EylülTutulmadan bir gün sonra gökyüzünde sıra dışı bir buluşma yaşanacak. Ay, Satürn ve Neptün aynı hizada görünecek. Satürn çıplak gözle fark edilebilecek, Neptün ise ancak dürbün veya teleskop yardımıyla seçilebilecek.Ay ve Jüpiter yakınlaşması – 16 Eylül16 Eylül sabahı gökyüzünde Ay ve Jüpiter birbirine çok yakın görünecek. Teleskopla bakan gözlemciler, Jüpiter’in uydularını bile seçebilecek.Venüs, Ay’ın arkasında – 19 Eylül19 Eylül’de heyecan verici bir başka olay yaşanacak. Venüs, Ay’ın arkasına gizlenecek. Avrupa ve Afrika’dan izlenebilecek bu göksel dans, diğer bölgelerde iki gökcisminin olağanüstü yakın görünmesiyle dikkat çekecek.Samanyolu’nun en net görünümü – 21 Eylül21 Eylül’de yeni ayın etkisiyle gökyüzü tamamen karanlığa bürünecek. Bu, Samanyolu’nun parlak galaktik merkezini görmek için en uygun zaman olacak. Özellikle astrofotoğrafçılar için büyük bir fırsat sunacak.Satürn en parlak halinde – 21 EylülAynı gece Satürn de yılın en parlak dönemine ulaşacak. Halkaları bu yıl ince görünecek olsa da teleskopla gözlemlendiğinde büyüleyici bir manzara oluşturacak.Kısmi Güneş tutulması – 22 Eylül22 Eylül’de ise Güney Pasifik ve Antarktika’daki gözlemciler, Ay’ın Güneş’in büyük bölümünü kapatacağı kısmi güneş tutulmasına tanıklık edecek.Neptün en parlak halinde – 23 Eylül23 Eylül’de Neptün en parlak dönemine girecek. Çıplak gözle görülemeyen gezegen, teleskop veya dürbünle mavi bir nokta olarak seçilebilecek.‘İnci Dizisi’ Galaksisi – 24 Eylül24 Eylül gecesi özellikle Güney Yarımküre’den, “İnci Dizisi Galaksisi” en net haliyle görülebilecek. Gece yarısına doğru gökyüzünde en yüksek konumuna ulaşacak.Parıldayan yıldız kümesi – 27 EylülAyın sonuna doğru, 27 Eylül’de, Güney Yarımküre’den gökyüzünün en parlak yıldız kümelerinden biri olan 47 Tucanae gözlemlenecek. Çıplak gözle puslu bir bulut gibi görünen bu küme, teleskopla bakıldığında yüz binlerce yıldızın parıldadığı dev bir küreye dönüşecek.

