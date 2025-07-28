https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kapalicarsida-sahte-kulce-altin-dolandiriciligi-kilolarca-altin-aldilar-1098189373.html
Kapalıçarşı'da sahte külçe altın dolandırıcılığı: Kilolarca altın aldılar
Kapalıçarşı'da sahte külçe altın dolandırıcılığı: Kilolarca altın aldılar
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Kapalıçarşı'da kuyumcuya sahte külçe altın satarak dolandırıcılık yapan üç kişi yakalandı. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T12:49+0300
2025-07-28T12:49+0300
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Kapalıçarşı’da kuyumcuya sahte külçe altını verip, işlenmiş altın alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Sahte külçe altın verip işlenmiş altın aldılarİl Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 22 Temmuz’da Kapalıçarşı’da kuyumcu R.K'nin, müşteri olarak arayıp sipariş veren şüphelilerin kendisine sahte külçe altın teslim edip, karşılığında 1,7 kilogram işlenmiş altın aldığına yönelik ihbarı üzerine çalışma yapıldı.Çalışmalarda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüpheliler B.A. (39), O.K. (50) ile İ.Ş. (30) gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan B.A'nın aracında ele geçirilen 96 altın kolyenin yanı sıra sahte olduğu belirlenen 1 külçe altın, 6 künye, 11 kolye, 10 çift küpe, 27 pırlanta taş ile 9 bin 970 lira emniyette sergilendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/depremde-hasarli-araclarla-dev-vurgun-10-saniga-225-yila-kadar-hapis-istemi-1097981493.html
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kapalıçarşı, sahte altın, külçe altın
kapalıçarşı, sahte altın, külçe altın
Kapalıçarşı'da sahte külçe altın dolandırıcılığı: Kilolarca altın aldılar
12:49 28.07.2025 (güncellendi: 13:02 28.07.2025)
Kapalıçarşı'da kuyumcuya sahte külçe altın satarak dolandırıcılık yapan üç kişi yakalandı.
Kapalıçarşı’da kuyumcuya sahte külçe altını verip, işlenmiş altın alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sahte külçe altın verip işlenmiş altın aldılar
İl Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 22 Temmuz’da Kapalıçarşı’da kuyumcu R.K'nin, müşteri olarak arayıp sipariş veren şüphelilerin kendisine sahte külçe altın teslim edip, karşılığında 1,7 kilogram işlenmiş altın aldığına yönelik ihbarı üzerine çalışma yapıldı.
Çalışmalarda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüpheliler B.A. (39), O.K. (50) ile İ.Ş. (30) gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan B.A'nın aracında ele geçirilen 96 altın kolyenin yanı sıra sahte olduğu belirlenen 1 külçe altın, 6 künye, 11 kolye, 10 çift küpe, 27 pırlanta taş ile 9 bin 970 lira emniyette sergilendi.