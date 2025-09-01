https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/rusya-turk-ortaklarimizla-askeri-isbirligi-alaninda-tum-konulari-gorusmeye-haziriz-1098986081.html
Rusya: Türk ortaklarımızla askeri işbirliği alanında tüm konuları görüşmeye hazırız
Rusya: Türk ortaklarımızla askeri işbirliği alanında tüm konuları görüşmeye hazırız
Sputnik Türkiye
Türkiye’ye, daha önce teslim edilen S-400 hava savunma sistemleri için kapsamlı bakım hizmeti önerdiklerini bildiren Şugayev, askeri-teknik işbirliği konusunda... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T14:31+0300
2025-09-01T14:31+0300
2025-09-01T15:02+0300
dünya
rusya
türkiye
rusya federal askeri-teknik i̇şbirliği servisi (fsvts)
dmitriy şugayev
s-400
askeri işbirliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098985893_0:5:3070:1732_1920x0_80_0_0_dfd2b6daceee9345e3fa975da7bffd74.jpg
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, bugünkü basın brifinginde, Rusya ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.Rusya ve Türkiye’nin 2017’de imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolar değerinde sözleşme kapsamında S-400 hava savunma füze sisteminin 2019’da teslim edildiğini anımsatan Şugayev, bu konuyla ilgili şunu dedi:Ankara ile hava savunma dışında, askeri-teknik işbirliği alanında diğer meseleleri de görüşmeye hazır olduklarının altını çizen Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/rusya-hindistanin-acil-muhimmat-tedariki-talebini-yerine-getiriyor-1098984860.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098985893_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_1bf659cd31e99cf42350409267597fde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, türkiye, rusya federal askeri-teknik i̇şbirliği servisi (fsvts), dmitriy şugayev, s-400, askeri işbirliği
rusya, türkiye, rusya federal askeri-teknik i̇şbirliği servisi (fsvts), dmitriy şugayev, s-400, askeri işbirliği
Rusya: Türk ortaklarımızla askeri işbirliği alanında tüm konuları görüşmeye hazırız
14:31 01.09.2025 (güncellendi: 15:02 01.09.2025)
Türkiye’ye, daha önce teslim edilen S-400 hava savunma sistemleri için kapsamlı bakım hizmeti önerdiklerini bildiren Şugayev, askeri-teknik işbirliği konusunda diğer meseleleri de değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, bugünkü basın brifinginde, Rusya ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya ve Türkiye’nin 2017’de imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolar değerinde sözleşme kapsamında S-400 hava savunma füze sisteminin 2019’da teslim edildiğini anımsatan Şugayev, bu konuyla ilgili şunu dedi:
S-400 konusunda Türklerle uzun bir geçmişimiz var. Bu sistemin bakıma ihtiyacı var. Doğal olarak bugün ellerindeki sistem için kapsamlı bir bakım hizmeti öneriyoruz. Teslimatın üzerinden belli bir süre geçtiği ve savaşa hazır durumda kalmasını sağlamak gerektiği göz önünde bulundurulmalı. Bu, temel bir bakım gerektiriyor.
Ankara ile hava savunma dışında, askeri-teknik işbirliği alanında diğer meseleleri de görüşmeye hazır olduklarının altını çizen Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğer böyle bir ihtiyaç varsa, bu durumda hiçbir kısıtlama veya Türk ortaklarımızla görüşmeyeceğimiz hiçbir özel konu söz konusu değil.