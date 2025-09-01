Türkiye
Rusya: Türk ortaklarımızla askeri işbirliği alanında tüm konuları görüşmeye hazırız
Rusya: Türk ortaklarımızla askeri işbirliği alanında tüm konuları görüşmeye hazırız
Türkiye'ye, daha önce teslim edilen S-400 hava savunma sistemleri için kapsamlı bakım hizmeti önerdiklerini bildiren Şugayev, askeri-teknik işbirliği konusunda...
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, bugünkü basın brifinginde, Rusya ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.Rusya ve Türkiye’nin 2017’de imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolar değerinde sözleşme kapsamında S-400 hava savunma füze sisteminin 2019’da teslim edildiğini anımsatan Şugayev, bu konuyla ilgili şunu dedi:Ankara ile hava savunma dışında, askeri-teknik işbirliği alanında diğer meseleleri de görüşmeye hazır olduklarının altını çizen Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya: Türk ortaklarımızla askeri işbirliği alanında tüm konuları görüşmeye hazırız

14:31 01.09.2025
Türkiye’ye, daha önce teslim edilen S-400 hava savunma sistemleri için kapsamlı bakım hizmeti önerdiklerini bildiren Şugayev, askeri-teknik işbirliği konusunda diğer meseleleri de değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, bugünkü basın brifinginde, Rusya ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya ve Türkiye’nin 2017’de imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolar değerinde sözleşme kapsamında S-400 hava savunma füze sisteminin 2019’da teslim edildiğini anımsatan Şugayev, bu konuyla ilgili şunu dedi:
S-400 konusunda Türklerle uzun bir geçmişimiz var. Bu sistemin bakıma ihtiyacı var. Doğal olarak bugün ellerindeki sistem için kapsamlı bir bakım hizmeti öneriyoruz. Teslimatın üzerinden belli bir süre geçtiği ve savaşa hazır durumda kalmasını sağlamak gerektiği göz önünde bulundurulmalı. Bu, temel bir bakım gerektiriyor.
Ankara ile hava savunma dışında, askeri-teknik işbirliği alanında diğer meseleleri de görüşmeye hazır olduklarının altını çizen Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğer böyle bir ihtiyaç varsa, bu durumda hiçbir kısıtlama veya Türk ortaklarımızla görüşmeyeceğimiz hiçbir özel konu söz konusu değil.
Rusya havacılık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
SAVUNMA
2025 yılının en önemli havacılık sözleşmesi: Rusya, Hindistan'ın acil mühimmat tedariki talebini yerine getiriyor
14:10
