Rusya: Türk ortaklarımızla askeri işbirliği alanında tüm konuları görüşmeye hazırız

01.09.2025

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, bugünkü basın brifinginde, Rusya ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.Rusya ve Türkiye’nin 2017’de imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolar değerinde sözleşme kapsamında S-400 hava savunma füze sisteminin 2019’da teslim edildiğini anımsatan Şugayev, bu konuyla ilgili şunu dedi:Ankara ile hava savunma dışında, askeri-teknik işbirliği alanında diğer meseleleri de görüşmeye hazır olduklarının altını çizen Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

