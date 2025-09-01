https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/rusya-hindistanin-acil-muhimmat-tedariki-talebini-yerine-getiriyor-1098984860.html

Rusya, Hindistan'ın acil mühimmat tedariki talebini yerine getiriyor

Rusya, Hindistan'ın acil mühimmat tedariki talebini yerine getiriyor

Rusya ve Hindistan'ın, 2025 yılında havacılıkla ilgili birçok önemli sözleşme imzaladığını söyleyen Şugayev, Hindistan'a mühimmatın tedariki ile ilgili...

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve Hindistan arasındaki askeri işbirliğini değerlendirdi.“Hindistan, büyük bir hacme ve geniş bir portföye sahip stratejik ortağımız” diyen Şugayev, “Birkaç büyük sözleşme imzalandı. Bunlar havacılık konularını kapsıyor. Bu yönde devam edeceğiz” diye ekledi.Sözleşme portföyünün büyüdüğünü kaydeden Rus yetkili, 2024 yılında hazırlanan sözleşmelerin 2025’te yılında imzalanma aşamasına getirildiğini belirtti.Hindistan’ın acil mühimmat tedariki talebini de yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Şugayev, sözlerini şöyle sürdürdü:

