Rusya, Hindistan'ın acil mühimmat tedariki talebini yerine getiriyor
Rusya, Hindistan'ın acil mühimmat tedariki talebini yerine getiriyor
01.09.2025
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve Hindistan arasındaki askeri işbirliğini değerlendirdi.“Hindistan, büyük bir hacme ve geniş bir portföye sahip stratejik ortağımız” diyen Şugayev, “Birkaç büyük sözleşme imzalandı. Bunlar havacılık konularını kapsıyor. Bu yönde devam edeceğiz” diye ekledi.Sözleşme portföyünün büyüdüğünü kaydeden Rus yetkili, 2024 yılında hazırlanan sözleşmelerin 2025’te yılında imzalanma aşamasına getirildiğini belirtti.Hindistan’ın acil mühimmat tedariki talebini de yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Şugayev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve Hindistan arasındaki askeri işbirliğini değerlendirdi.
“Hindistan, büyük bir hacme ve geniş bir portföye sahip stratejik ortağımız” diyen Şugayev, “Birkaç büyük sözleşme imzalandı. Bunlar havacılık konularını kapsıyor. Bu yönde devam edeceğiz” diye ekledi.
Sözleşme portföyünün büyüdüğünü kaydeden Rus yetkili, 2024 yılında hazırlanan sözleşmelerin 2025’te yılında imzalanma aşamasına getirildiğini belirtti.
Hindistan’ın acil mühimmat tedariki talebini de yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Şugayev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Elbette bu noktada, özel askeri harekatın hala devam ediyor olması ve her şeyden önce Rusya’nın savunma ihtiyaçlarının karşılanması gündemimizde olması nedeniyle, burada neleri hızla hayata geçirebileceğimizi görmemiz gerekiyor. Ancak yine de, stratejik işbirliğimiz göz önüne alındığında, bugün Hindistan tarafından gelen tüm talepleri mümkünse karşılamak için dikkatle dinliyor ve izliyoruz.