Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/rusya-hindistanin-acil-muhimmat-tedariki-talebini-yerine-getiriyor-1098984860.html
Rusya, Hindistan'ın acil mühimmat tedariki talebini yerine getiriyor
Rusya, Hindistan'ın acil mühimmat tedariki talebini yerine getiriyor
Sputnik Türkiye
Rusya ve Hindistan’ın, 2025 yılında havacılıkla ilgili birçok önemli sözleşme imzaladığını söyleyen Şugayev, Hindistan'a mühimmatın tedariki ile ilgili... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T14:10+0300
2025-09-01T14:09+0300
dünya
rusya
hindistan
askeri işbirliği
mühimmat
havacılık
dmitriy şugayev
rusya federal askeri-teknik i̇şbirliği servisi (fsvts)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098984703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ba4439736fbc3fda36d8dd76a7f8450.jpg
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve Hindistan arasındaki askeri işbirliğini değerlendirdi.“Hindistan, büyük bir hacme ve geniş bir portföye sahip stratejik ortağımız” diyen Şugayev, “Birkaç büyük sözleşme imzalandı. Bunlar havacılık konularını kapsıyor. Bu yönde devam edeceğiz” diye ekledi.Sözleşme portföyünün büyüdüğünü kaydeden Rus yetkili, 2024 yılında hazırlanan sözleşmelerin 2025’te yılında imzalanma aşamasına getirildiğini belirtti.Hindistan’ın acil mühimmat tedariki talebini de yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Şugayev, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/ukraynada-bin-200den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi---1098983207.html
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098984703_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6e0c136d5eed85d2e513d1e7d4038f54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, hindistan, askeri işbirliği, mühimmat, havacılık, dmitriy şugayev, rusya federal askeri-teknik i̇şbirliği servisi (fsvts)
rusya, hindistan, askeri işbirliği, mühimmat, havacılık, dmitriy şugayev, rusya federal askeri-teknik i̇şbirliği servisi (fsvts)

Rusya, Hindistan'ın acil mühimmat tedariki talebini yerine getiriyor

14:10 01.09.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Rusya ve Hindistan’ın, 2025 yılında havacılıkla ilgili birçok önemli sözleşme imzaladığını söyleyen Şugayev, Hindistan'a mühimmatın tedariki ile ilgili sözleşmelerin yerine getirilmeye devam ettiğini belirtti.
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve Hindistan arasındaki askeri işbirliğini değerlendirdi.
Hindistan, büyük bir hacme ve geniş bir portföye sahip stratejik ortağımız” diyen Şugayev, “Birkaç büyük sözleşme imzalandı. Bunlar havacılık konularını kapsıyor. Bu yönde devam edeceğiz” diye ekledi.
Sözleşme portföyünün büyüdüğünü kaydeden Rus yetkili, 2024 yılında hazırlanan sözleşmelerin 2025’te yılında imzalanma aşamasına getirildiğini belirtti.
Hindistan’ın acil mühimmat tedariki talebini de yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Şugayev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Elbette bu noktada, özel askeri harekatın hala devam ediyor olması ve her şeyden önce Rusya’nın savunma ihtiyaçlarının karşılanması gündemimizde olması nedeniyle, burada neleri hızla hayata geçirebileceğimizi görmemiz gerekiyor. Ancak yine de, stratejik işbirliğimiz göz önüne alındığında, bugün Hindistan tarafından gelen tüm talepleri mümkünse karşılamak için dikkatle dinliyor ve izliyoruz.
Donbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
12:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала