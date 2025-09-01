https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/rtuk-baskani-sahin-ust-kurulumuza-yonelik-yaptiklari-ve-yapacaklari-saldirilar-beyhudedir-1098967162.html
RTÜK Başkanı Şahin: Üst Kurulumuza yönelik yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir
02:42 01.09.2025 (güncellendi: 02:43 01.09.2025)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin birilerinin ekranlarda ve klavye başında, RTÜK'ü itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geldiklerini ve yargısız infaz yapmaya çalıştıklarını aktardı.
Tele1 Televizyonu'na verilen 5 gün geçici yayın durdurma karırını değerlendiren Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Israrlı yapıcı uyarılara rağmen 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz."
RTÜK Başkanı, hükmünün ihlali dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulandığını bildirdi.
Şahin, "Sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK'ü hedef alanlara sormak lazım. Sizler için ilgili cezaya konu olan, '15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi.', 'Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır.', 'Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hal ilan edip Cumhuriyet'i imha etti.', 'Bu iktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi.' sözleri basın ve düşünce hürriyeti midir? Sorumlu yayıncılık mıdır? Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir? Darbe yapmaya kalkışan hain bir terör örgütüne arka çıkmamak mıdır?" ifadelerine yer verdi.
"Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile 'Ben 15 Temmuz'da kutlanacak bir an görmüyorum' cümlesini kuranlara tek bir eleştiri getiremeyenlerin bugün yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK'ü hedef almalarını gayet iyi anladıklarının" altını çizen Şahin, şunları kaydetti:
"Çünkü konu basın özgürlüğü, ifade hürriyeti, gazetecilik, eleştiri hakkı değil. Konu, 'Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun.' mantığıdır. Memleket meselelerini dahi iktidarda hangi partinin olduğuna göre yorumlayanların, yasaları uygulayan Üst Kurulumuza yönelik yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."