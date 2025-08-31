https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/denizlide-cikan-orman-yanginina-mudahale-devam-ediyor-2-mahalle-bosaltildi-ilce-merkezine-elektrik-1098964680.html

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor: 2 mahalle boşaltıldı, ilçe merkezine elektrik verilmiyor

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor: 2 mahalle boşaltıldı, ilçe merkezine elektrik verilmiyor

31.08.2025

Denizli'nin Buldan ilçesinde 29 Ağustos'ta çıkan çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasındaki yangına karşı söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter katıldı.2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldıOrman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.Söz konusu alanlarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

