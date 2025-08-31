Türkiye
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor: 2 mahalle boşaltıldı, ilçe merkezine elektrik verilmiyor
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor: 2 mahalle boşaltıldı, ilçe merkezine elektrik verilmiyor
Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangınına karşı mücadele 3 gündür devam ederken, Gölbaşı Mahallesi ve Bölmekaya Mahallesi'nde tahliyelerin başaltıldığı...
Denizli'nin Buldan ilçesinde 29 Ağustos'ta çıkan çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasındaki yangına karşı söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter katıldı.2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldıOrman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.Söz konusu alanlarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.
SON HABERLER
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor: 2 mahalle boşaltıldı, ilçe merkezine elektrik verilmiyor

20:09 31.08.2025 (güncellendi: 20:11 31.08.2025)
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor
© AA / Samet Kıyak
Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangınına karşı mücadele 3 gündür devam ederken, Gölbaşı Mahallesi ve Bölmekaya Mahallesi'nde tahliyelerin başaltıldığı açıklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 29 Ağustos'ta çıkan çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.
Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasındaki yangına karşı söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter katıldı.

2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.
Söz konusu alanlarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.
Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.
TÜRKİYE
Karabük'te orman yangını çıktı: Dumanlar gökyüzüne yükseldi
16:16
