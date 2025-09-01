Türkiye
Putin: Alaska zirvesi, Ukrayna'da barışın yolunu açıyor
Putin: Alaska zirvesi, Ukrayna'da barışın yolunu açıyor
Putin: Alaska zirvesi, Ukrayna'da barışın yolunu açıyor

Uzun vadeli bir çözüm için Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Putin, ŞİÖ'nün uluslararası sorunların çözümünde etkisini sürekli artırdığını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üye Ülkeleri Liderleri Konseyi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.
Rus lider, konuşmasında uluslararası meselelerin yanı sıra, Ukrayna krizine de değindi.

'Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı'

Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili bilgi veren Putin, bu görüşmede varılan mutabakatların Ukrayna'da barışın yolunu açtığnı kaydetti.
Ukrayna'daki krizin bir ‘saldırı’ sonucu değil, bir darbe sonucu olarak ortaya çıktığını anımsatan Rusya Devlet Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Krizin ikinci nedeni de Batı’nın Ukrayna’yı NATO’ya çekmek için sürekli çaba sarf etmesi. Bu, yıllardır vurguladığımız ve dile getirdiğimiz gibi, Rusya’nın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturuyor.
Çatışmaya uzun vadeli bir çözüm bulmak için Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Putin, Ukrayna krizi bağlamında, hiçbir ülkenin kendi güvenliğini bir diğerinin aleyhine sağlayamayacağı yaklaşımını benimsediklerinin altını çizdi.
Putin, Çin ve Hindistan gibi ortakların Ukrayna'daki durumu çözme yönündeki çabalarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ekledi.

'ŞİÖ etkisini sürekli artırıyor'

ŞİÖ içindeki diyalogun, Avrasya'da eski Avrupa merkezli ve Avrupa-Atlantik modellerin yerini alacak yeni bir güvenlik sisteminin temellerinin atılmasına yardımcı olduğunu söyleyen Rusya lideri, "ŞİÖ, uluslararası sorunların çözümünde etkisini sürekli artırıyor" ifadesini kullandı.
ŞİÖ ülkeleri arasındaki ticarette karşılıklı ödemelerde giderek daha fazla ulusal para birimlerinin kullanıldığına dikkat çeken Putin, "ŞİÖ içindeki işbirliğinin gelişme hızı etkileyici" diye ekledi.
Birleşmiş Milletler örgütünün, ülkelerin bağımsızlığına saygıyı da içeren ilkelerinin bugün de gerçek ve sarsılmaz olduğunu dile getiren Putin, şunu dedi:
Tianjin'de varılan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin meselelerin, kararlaştırıldığı üzere Kasım ayında Moskova'da düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanlar Konseyi toplantısında ayrıntılı olarak ele alınacağından eminim. Değerli dostlarım, tüm ülkelerinizden heyetleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Şi’den 2. Dünya Savaşı'nın doğru anlaşılmasını teşvik etme çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, zirvedeki konuşması sırasında ŞİÖ ülkelerinin 2. Dünya Savaşı tarihine ilişkin doğru bir bakış açısının yaygınlaştırılmasını teşvik etmesi gerektiğini söyledi.
“ŞİÖ, 2. Dünya Savaşı tarihine ilişkin doğru bir bakış açısını desteklemeli” diyen Çin liderinin diğer açıklamaları:
ŞİÖ ülkeleri adaleti ve tarafsızlığı savunmalı.
Soğuk Savaş zihniyetine, blok çatışmasına ve zorbalığa karşı koymalı.
BM'nin merkezi rolü ile uluslararası ilişkiler sistemini korumak gerekiyor.
ŞİÖ, daha adil ve rasyonel bir küresel yönetim sisteminin oluşumunu teşvik etmeli.
Dünya Ticaret Örgütü'nün de içinde olduğu çok taraflı ticaret sistemini desteklemeliyiz.
ŞİÖ'nün dünyadaki etkisi giderek artıyor.
Örgüt üyesi ülkelerin ekonomilerinin büyüklüğü 30 trilyon dolara ulaştı.

Modi’den BM reform çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ŞİÖ Zirvesinde yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in (BM) reform edilmesi çağrısında bulundu.
ŞİÖ üyelerinin, uluslararası kurumları yeniden yapılandırmak için karşılıklı işbirliğini artırması gerektiğini söyleyen Modi, bu konuyla ilgili şunu dedi:
Birleşmiş Milletler'in 80. yıldönümü vesilesiyle, oybirliğiyle BM'nin yeniden yapılandırılması çağrısında bulunuyoruz. Küresel Güney'in özlemlerini, modası geçmiş bir çerçeveye hapsetmek, gelecek nesillere karşı büyük bir haksızlık. Yeni neslin renkli hayallerini eski, siyah beyaz bir ekranda gösteremeyiz. Ekran değişmek zorunda.
