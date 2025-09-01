https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/erdogandan-sanghay-isbirligi-orgutu-zirvesinde-temaslar-1098971175.html

Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde temaslar

Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde temaslar

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi.Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, geniş bir heyetle Tiencin'de olduklarını söyledi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptıkları görüşmeyi anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

2025

