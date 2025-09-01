https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/putin-sio-zirvesine-katiliyor-1098968360.html
Putin, ŞİÖ Zirvesi'ne katılıyor
Putin, ŞİÖ Zirvesi’ne katılıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üye Ülkeleri Liderleri Konseyi toplantısına katılıyor. 01.09.2025
Zirve, Tianjin'deki Meijiang Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.Resmi program, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ŞİÖ üye ülkelerinden meslektaşlarını karşılama töreniyle başladı. Görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin lideriyle kısa bir görüşme gerçekleştirdi.ŞİÖ'nün 2024-2025 yılı muhasebesinin yapılacağı zirvede, birliğin güçlendirilmesi, modernizasyonu, siyasi, güvenlik, ekonomi ve insani bağlar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve güncel uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.Liderler yaklaşık 20 belgeye imza atacak.Tianjin'deki zirveye ŞİÖ üye ülkelerinin liderlerinin yanı sıra, gözlemci ülke Moğolistan, diyalog ortakları Azerbaycan, Ermenistan, Mısır, Kamboçya, Maldivler, Myanmar, Nepal, Türkiye ve ev sahibinin konuğu olarak Türkmenistan davet edildi.Ayrıca Birleşmiş Milletler, ASEAN, AET, CSTO, Ekonomik İşbirliği Örgütü, BDT ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri de katılıyor.
