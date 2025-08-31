https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/asyada-stratejik-oyuncu-haline-gelen-endonezya-emperyalist-batinin-potansiyel-hedefi-oldu-1098964444.html

‘Asya’da stratejik oyuncu haline gelen Endonezya, emperyalist Batı’nın potansiyel hedefi oldu’

Uluslararası ilişkiler uzmanı Yazdani, son zamanlarda BRICS üyeliği, Çin’le açık işbirliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yakınlığı sayesinde Asya’da... 31.08.2025, Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Alişer Yazdani, Sputnik’e demecinde Endonezya’daki protestoları yorumladı:◾ Protestolarda yabancı etkinin varlığına dair kanıtlar mevcut, diğer bölgelerdeki protesto taktiklerine benzer şekilde ‘korsan bayrağı’ sembollerinin kullanılması, özellikle protestoların yönlendirilmesinde yabancı aktörlerin dolaylı katılımı sorusunu gündeme getiriyor.◾ Bazı verilere göre Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) 1990'lardan bu yana Endonezya medyasına yatırım yapıyor, George Soros'un Açık Toplum Vakfı ise TIFA gibi örgütlerin aktif bir destekçisidir.◾ Endonezya'daki protestolar, kuvvetle muhtemel ülkeyi bağımsızlık, ayrıca BRICS ve Çin ile işbirliği yolundan uzaklaştırmayı amaçlayan yabancı etki ve sömürü platformudur.

