https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/asyada-stratejik-oyuncu-haline-gelen-endonezya-emperyalist-batinin-potansiyel-hedefi-oldu-1098964444.html
‘Asya’da stratejik oyuncu haline gelen Endonezya, emperyalist Batı’nın potansiyel hedefi oldu’
‘Asya’da stratejik oyuncu haline gelen Endonezya, emperyalist Batı’nın potansiyel hedefi oldu’
Sputnik Türkiye
Uluslararası ilişkiler uzmanı Yazdani, son zamanlarda BRICS üyeliği, Çin’le açık işbirliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yakınlığı sayesinde Asya’da... 31.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-31T19:13+0300
2025-08-31T19:13+0300
2025-08-31T19:13+0300
görüş
i̇ran
uzman
analist
endonezya
batı
çin
brics
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
ulusal demokrasi vakfı (ned)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098964288_0:0:644:362_1920x0_80_0_0_92069b7578fd7c2c81b874d3e9217edd.png
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Alişer Yazdani, Sputnik’e demecinde Endonezya’daki protestoları yorumladı:◾ Protestolarda yabancı etkinin varlığına dair kanıtlar mevcut, diğer bölgelerdeki protesto taktiklerine benzer şekilde ‘korsan bayrağı’ sembollerinin kullanılması, özellikle protestoların yönlendirilmesinde yabancı aktörlerin dolaylı katılımı sorusunu gündeme getiriyor.◾ Bazı verilere göre Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) 1990'lardan bu yana Endonezya medyasına yatırım yapıyor, George Soros'un Açık Toplum Vakfı ise TIFA gibi örgütlerin aktif bir destekçisidir.◾ Endonezya'daki protestolar, kuvvetle muhtemel ülkeyi bağımsızlık, ayrıca BRICS ve Çin ile işbirliği yolundan uzaklaştırmayı amaçlayan yabancı etki ve sömürü platformudur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/endonezya-meclis-baskani-rusyanin-nukleer-enerjideki-atilimi-endonezya-icin-ornek-teskil-ediyor-1096488169.html
i̇ran
endonezya
batı
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098964288_77:0:560:362_1920x0_80_0_0_222f0151d306c9b83746e2512eb0bbaa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, uzman, analist, endonezya, batı, çin, brics, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), ulusal demokrasi vakfı (ned), abd, asya-pasifik, brics
i̇ran, uzman, analist, endonezya, batı, çin, brics, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), ulusal demokrasi vakfı (ned), abd, asya-pasifik, brics
‘Asya’da stratejik oyuncu haline gelen Endonezya, emperyalist Batı’nın potansiyel hedefi oldu’
Uluslararası ilişkiler uzmanı Yazdani, son zamanlarda BRICS üyeliği, Çin’le açık işbirliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yakınlığı sayesinde Asya’da stratejik oyuncu haline gelen Endonezya’nın emperyalist Batı açısından istikrarsızlaştırma ve renkli devrimler için potansiyel hedef haline geldiğini belirtti.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Alişer Yazdani, Sputnik’e demecinde Endonezya’daki protestoları yorumladı:
◾ Protestolarda yabancı etkinin varlığına dair kanıtlar mevcut, diğer bölgelerdeki protesto taktiklerine benzer şekilde ‘korsan bayrağı’ sembollerinin kullanılması, özellikle protestoların yönlendirilmesinde yabancı aktörlerin dolaylı katılımı sorusunu gündeme getiriyor.
◾ Bazı verilere göre Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) 1990'lardan bu yana Endonezya medyasına yatırım yapıyor, George Soros'un Açık Toplum Vakfı ise TIFA gibi örgütlerin aktif bir destekçisidir.
◾ Endonezya'daki protestolar, kuvvetle muhtemel ülkeyi bağımsızlık, ayrıca BRICS ve Çin ile işbirliği yolundan uzaklaştırmayı amaçlayan yabancı etki ve sömürü platformudur.