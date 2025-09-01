https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/okul-uyum-haftasi-istanbul-trafigini-kilitledi-1098973065.html
Okul uyum haftası İstanbul trafiğini kilitledi
Okul uyum haftası İstanbul trafiğini kilitledi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı uyum haftası başladı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitime adım attığı haftanın ilk iş... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T09:35+0300
2025-09-01T09:35+0300
2025-09-01T09:35+0300
türki̇ye
trafik
okul
i̇stanbul
ankara
maltepe
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kartal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098973398_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b0605451906834ca6227cc5cdf9aad69.jpg
İstanbul’da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftasının ilk günü, kentin birçok noktasında trafiği olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren okul servisleri de trafiğe çıkınca, megakentte yollar kilitlendi.Anadolu Yakası’nda yoğunlukD-100 karayolu Ankara istikametinde Göztepe’den başlayan trafik yoğunluğu, yer yer Maltepe’ye kadar uzadı. Karşı yönde ise Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde araçlar güçlükle ilerledi.TEM Otoyolu’nda da Ankara yönünde Ataşehir’de, Edirne istikametinde ise Sultanbeyli ve Dudullu arasında yoğunluk yaşandı.Köprü geçişlerinde durma noktasıAnadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde trafik adeta durma noktasına geldi.Avrupa Yakası’nda tablo farklı değilAvrupa Yakası’nda D-100 karayolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerledi.TEM Otoyolu’nda ise Esenyurt, Mahmutbey gişeleri ve Gaziosmanpaşa güzergahlarında yoğunluk gözlendi.Trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bos-kalan-tarim-arazileri-kiraya-cikiyor-yeni-duzenleme-basladi-1098971992.html
türki̇ye
i̇stanbul
ankara
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098973398_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8cd657dbbdfbe80e023261465538eecc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trafik, okul, i̇stanbul, ankara, maltepe, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kartal
trafik, okul, i̇stanbul, ankara, maltepe, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kartal
Okul uyum haftası İstanbul trafiğini kilitledi
İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı uyum haftası başladı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitime adım attığı haftanın ilk iş gününde, okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla kent genelinde yoğunluk yaşandı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı.
İstanbul’da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftasının ilk günü, kentin birçok noktasında trafiği olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren okul servisleri de trafiğe çıkınca, megakentte yollar kilitlendi.
Anadolu Yakası’nda yoğunluk
D-100 karayolu Ankara istikametinde Göztepe’den başlayan trafik yoğunluğu, yer yer Maltepe’ye kadar uzadı. Karşı yönde ise Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde araçlar güçlükle ilerledi.
TEM Otoyolu’nda da Ankara yönünde Ataşehir’de, Edirne istikametinde ise Sultanbeyli ve Dudullu arasında yoğunluk yaşandı.
Köprü geçişlerinde durma noktası
Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde trafik adeta durma noktasına geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
yoğunluğu Uzunçayır’a kadar uzadı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
yönünde ise trafik Ataşehir’e kadar dayandı.
Avrupa Yakası’nda tablo farklı değil
Avrupa Yakası’nda D-100 karayolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerledi.
TEM Otoyolu’nda ise Esenyurt, Mahmutbey gişeleri ve Gaziosmanpaşa güzergahlarında yoğunluk gözlendi.
Trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine çıktı.