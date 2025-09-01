https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/okul-uyum-haftasi-istanbul-trafigini-kilitledi-1098973065.html

Okul uyum haftası İstanbul trafiğini kilitledi

İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı uyum haftası başladı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitime adım attığı haftanın ilk iş... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftasının ilk günü, kentin birçok noktasında trafiği olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren okul servisleri de trafiğe çıkınca, megakentte yollar kilitlendi.Anadolu Yakası’nda yoğunlukD-100 karayolu Ankara istikametinde Göztepe’den başlayan trafik yoğunluğu, yer yer Maltepe’ye kadar uzadı. Karşı yönde ise Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde araçlar güçlükle ilerledi.TEM Otoyolu’nda da Ankara yönünde Ataşehir’de, Edirne istikametinde ise Sultanbeyli ve Dudullu arasında yoğunluk yaşandı.Köprü geçişlerinde durma noktasıAnadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde trafik adeta durma noktasına geldi.Avrupa Yakası’nda tablo farklı değilAvrupa Yakası’nda D-100 karayolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik ağır ilerledi.TEM Otoyolu’nda ise Esenyurt, Mahmutbey gişeleri ve Gaziosmanpaşa güzergahlarında yoğunluk gözlendi.Trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine çıktı.

