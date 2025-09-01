Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Ataşehir'de çıkan orman yangını söndürüldü
Ataşehir'de çıkan orman yangını söndürüldü
İstanbul Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ataşehir'de Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.
20:17 01.09.2025
İstanbul Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ataşehir'de Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.
