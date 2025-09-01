https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/atasehirde-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1098996519.html
Ataşehir'de çıkan orman yangını söndürüldü
Ataşehir'de çıkan orman yangını söndürüldü
01.09.2025
Ataşehir'de Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.
Ataşehir'de Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.