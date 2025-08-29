https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/onlarca-gemi-ve-ucagi-yutan-bermuda-ucgeni-hakkinda-bilim-insanindan-carpici-itiraf-sir-cozuldu-1098912084.html
Onlarca gemi ve uçağı yutan Bermuda Üçgeni hakkında bilim insanından çarpıcı itiraf: Sır çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni’nin sırrı çözüldü mü? Southampton Üniversitesi’nden Dr. Simon Boxall, Atlantik Okyanusu’nda gemi ve uçakların kaybolmasına neden olan gerçek sebebi açıkladı: dev haydut dalgalar.
11:32 29.08.2025 (güncellendi: 11:34 29.08.2025)
Atlantik Okyanusu’nda sayısız gemi ve uçağın kaybolduğu Bermuda Şeytan Üçgeni gizemini koruyordu. Southampton Üniversitesi’nden Dr. Simon Boxall, bölgedeki devasa “haydut dalgaların” kayıpların ardındaki gerçek sebep olduğunu öne sürdü.
Bermuda Şeytan Üçgeni, Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında kalan 700 bin kilometrekarelik bir alan. Onlarca gemi ve uçağın iz bırakmadan yok olduğu bölge, yıllardır “Şeytan Üçgeni” olarak anılıyor. İlk kayıp vakası, 1945’te Florida’dan havalanan Flight 19 filosunun ortadan kaybolmasıyla gündeme gelmişti. Aynı gün, filosunu aramaya çıkan bir kurtarma uçağı da iz bırakmadan kaybolmuştu.
50 gemi, 20 uçak kayboldu
Yıllar içinde bölgede 50’den fazla gemi ve 20’den fazla uçağın kaybolduğu kayıtlara geçti. Bu kayıplar, bölgenin doğaüstü güçlere sahip olduğu yönündeki komplo teorilerini körükledi.
Boxall: “Haydut dalgalar sebep oluyor”
Southampton Üniversitesi’nden Dr. Simon Boxall, gizemin bilimle açıklanabileceğini belirtiyor. Boxall’a göre, bölgede aynı anda birkaç fırtınanın kesişmesiyle ortaya çıkan “rogue waves” (haydut dalgalar), kayıpların başlıca nedeni.
Bilim insanı, normal şartlarda 10-12 metreyi bulan dalgaların fırtına etkileşimleriyle 30 metreyi bulabildiğini aktardı. Bu dalgaların gemileri önden ve arkadan kıskaca aldığında hiçbir teknolojinin onları kurtaramadığını vurguladı.
“Pilot hataları da rol oynadı”
Boxall, sadece deniz taşıtlarının değil, uçakların da kaybolmasını açıklıyor. Özellikle 1945’te kaybolan bombardıman uçaklarının, eğitimdeki hatalar nedeniyle yanlış rota izlediğini, “gizemli” bir durum olmadığını dile getirdi.
Bilimsel açıklama komplo teorilerini çürütüyor
Boxall’a göre Bermuda Şeytan Üçgeni’nin sırrı paranormal değil, tamamen doğa kaynaklı. Okyanus tabanındaki fırtınaların yarattığı dev dalgalar ve pilotaj hataları, bölgedeki kayıpların ardındaki en güçlü açıklama olarak öne çıkıyor.