Marco Asensio İstanbul'da: Piyasa değeri dudak uçuklattı

Marco Asensio İstanbul'da: Piyasa değeri dudak uçuklattı

Sarı lacivertli kulüp yıldız oyuncu Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı. Asensio dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. 01.09.2025

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.20 milyon euro değerinde29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.1,82 boyundaki yıldız orta saha oyuncusu, sol ayağını kullanıyor. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

