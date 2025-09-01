https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/marco-asensio-istanbulda-piyasa-degeri-dudak-ucuklatti-1098968489.html
Marco Asensio İstanbul'da: Piyasa değeri dudak uçuklattı
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.20 milyon euro değerinde29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.1,82 boyundaki yıldız orta saha oyuncusu, sol ayağını kullanıyor. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.
1,82 boyundaki yıldız orta saha oyuncusu, sol ayağını kullanıyor. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.