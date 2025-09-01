Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/marco-asensio-istanbulda-piyasa-degeri-dudak-ucuklatti-1098968489.html
Marco Asensio İstanbul'da: Piyasa değeri dudak uçuklattı
Marco Asensio İstanbul'da: Piyasa değeri dudak uçuklattı
Sputnik Türkiye
Sarı lacivertli kulüp yıldız oyuncu Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı. Asensio dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T07:23+0300
2025-09-01T07:23+0300
spor
fenerbahçe
i̇stanbul
real madrid
aston villa
asensio
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097510988_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5896537763aa0a20c2c1ea4593e9a20a.jpg
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.20 milyon euro değerinde29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.1,82 boyundaki yıldız orta saha oyuncusu, sol ayağını kullanıyor. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/jose-mourinhonun-ayriliginin-ardindan-ilk-macina-cikan-fenerbahce-super-ligde-genclerbirligini-3-1-1098965684.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097510988_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_7ce07e8638509dd9f655c8e603cca05a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marco asensio i̇stanbul'da
marco asensio i̇stanbul'da

Marco Asensio İstanbul'da: Piyasa değeri dudak uçuklattı

07:23 01.09.2025
© AP Photo / Dave ShoplandMarco Asensio İstanbul'da: Piyasa değeri dudak uçuklattı
Marco Asensio İstanbul'da: Piyasa değeri dudak uçuklattı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Dave Shopland
Abone ol
Sarı lacivertli kulüp yıldız oyuncu Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı. Asensio dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
© AAMarco Asensio İstanbul'da: Piyasa değeri dudak uçuklattı
Marco Asensio İstanbul'da: Piyasa değeri dudak uçuklattı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© AA

20 milyon euro değerinde

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.
1,82 boyundaki yıldız orta saha oyuncusu, sol ayağını kullanıyor. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe takımları karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
SPOR
Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi
Dün, 22:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала