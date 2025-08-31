Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/jose-mourinhonun-ayriliginin-ardindan-ilk-macina-cikan-fenerbahce-super-ligde-genclerbirligini-3-1-1098965684.html

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı.Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 4. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Mourinho'nun ardından ilk maçına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile çıkan sarı-lacivertliler ilk yarıyı Pereira'nın kendi kalesine ve En-Nesyri'nin iki golüyle 3-0 önde kapattı.İkinci yarıda Goutas'ın golüyle Gençlerbirliğ farkı 2'ye indirse de Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.Sarı-lacivertli takım ligde puanını 7'ye çıkarttı.Geçen sezon Süper Lig'de 20 gol atan Youssef En-Nesyri, ilk gollerini Ankara'da attı.En-Nesyri, Gençlerbirliği karşısında topu iki kez ağlara gönderdi.Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder 7 ay sonra sarı lacivertli formayı resmi bir maçta giydi.Geçen sezonun devre arasında ABD'nin Los Angeles takımına kiralanan Cengiz Ünder, bu sezon Jose Mourinho'dan formayı alamamıştı.Sarı-lacivertli formayı sonra olarak 30 Ocak'ta UEFA Avrupa Ligi maçında Midtjylland karşısında giyen Cengiz, 7 ay sonra tekrar Fenerbahçe için resmi bir maçta ter döktü.Taraftardan istifa tezahüratıFenerbahçe taraftarı karşılaşmada kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.Tribünlerden maçın son bölümünde 'Ali Koç istifa' sesleri yükseldi

