ABD savaş gemilerini Karayipler'e gönderdi: Venezüella Ordusu harekete geçti
29.08.2025
ABD savaş gemilerini Karayipler'e gönderdi: Venezüella Ordusu harekete geçti
ABD ve Venezuela arasındaki gerilim, Güney Karayipler ve çevresindeki sulara yapılan ABD deniz kuvvetleri konuşlandırmasıyla arttı. ABD, bu hareketin Latin... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD savaş gemilerinin Güney Karayipler’e konuşlandırılması, Trump ve Maduro yönetimi arasında gerginliği artırdı.
Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan tehditleri önlemeyi amaçladığını iddia eden ABD, bölgeye yedi savaş gemisi ve bir nükleer hızlı saldırı denizaltısı yolladığını açıkladı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD’nin bu hareketini kınayarak, ülkesinin nükleer denizaltılar tarafından tehdit edildiğini ve bunun uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi.
Konuşlandırılan gemiler arasında USS San Antonio, USS Iwo Jima ve USS Fort Lauderdale bulunurken, gemilerde 4 bin 500 askerin olduğu, bunların 2 bin 200’ünün Deniz Piyadeleri’nden oluştuğu ifade edildi.
ABD ordusu ayrıca bölgede istihbarat toplamak amacıyla P-8 casus uçaklarıyla görev yaptığını, ancak uçakların uluslararası sularda operasyon yürüttüğünü belirtti.
Maduro, "Dünya 100 yıl öncesinin dünyası olamaz. Kolombiya sınırındaki batı eyaletlerine 15 bin asker gönderiyoruz'' dedi. Maduro ayrıca, sivil savunma gruplarının her Cuma ve Cumartesi eğitim almasını sağladıklarını belirtti.