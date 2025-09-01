https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/cumhurbaskani-erdogan-cinden-ayrildi-1098992862.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin kentindeki temaslarını... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T17:11+0300

2025-09-01T17:11+0300

2025-09-01T17:11+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

uçak

uçak seferi

özel uçak

çin

çin halk cumhuriyeti

şi̇ö

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098992600_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7501e715d6004a7fc005911b20e19c74.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve siyasiler eşlik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/liderler-zirvesinde-konusan-cin-devlet-baskani-cinping--1098978329.html

türki̇ye

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, uçak, uçak seferi, özel uçak, çin, çin halk cumhuriyeti, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)