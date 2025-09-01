Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin kentindeki temaslarını... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve siyasiler eşlik etti.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
17:11 01.09.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin kentindeki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve siyasiler eşlik etti.
