https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/cumhurbaskani-erdogan-cinden-ayrildi-1098992862.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin kentindeki temaslarını... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T17:11+0300
2025-09-01T17:11+0300
2025-09-01T17:11+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
uçak
uçak seferi
özel uçak
çin
çin halk cumhuriyeti
şi̇ö
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098992600_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7501e715d6004a7fc005911b20e19c74.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve siyasiler eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/liderler-zirvesinde-konusan-cin-devlet-baskani-cinping--1098978329.html
türki̇ye
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098992600_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d497f4efdcaaf5ffb8a7e3e452f819f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, uçak, uçak seferi, özel uçak, çin, çin halk cumhuriyeti, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
recep tayyip erdoğan, uçak, uçak seferi, özel uçak, çin, çin halk cumhuriyeti, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin kentindeki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve siyasiler eşlik etti.