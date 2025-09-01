https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/kremlin-rusyanin-ab-komisyonu-baskaninin-ucagina-mudahalede-bulunduguna-dair-iddialari-reddetti-1098989111.html
Kremlin, Rusya'nın AB Komisyonu Başkanı'nın uçağına müdahalede bulunduğuna dair iddiaları reddetti
Bulgaristan'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in uçağında yaşanan arızanın ardından Rusya'ya yöneltilen suçlamalara Kremlin'den tepki geldi. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Bulgaristan'a iniş sırasında GPS erişimi kaybolan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in uçağına Rusya'nın elektronik sinyallerle müdahalede bulunduğuna dair iddiaları reddetti.İngiliz basınının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Elinizdeki bilgi doğru değil" karşılığını verdi.AB Komisyonu Sözcüsü Arianna Podesta, von der Leyen'in uçağının dün Bulgaristan’daki havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybettiğini bildirmişti.Yaşanan olayın arkasında Rusya'nın bulunduğunu öne süren Podesta, von der Leyen'in sözde Rus tehdidini bizzat deneyimlediğini iddia etmişti.
