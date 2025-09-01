https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/konusmayi-unutturan-tumorden-uyanik-ameliyatla-kurtuldu-kafatasini-kaldirdiktan-sonra-hastayi-1098981141.html

Konuşmayı unutturan tümörden 'uyanık ameliyat'la kurtuldu: 'Kafatasını kaldırdıktan sonra hastayı uyandırdık'

01.09.2025

Erzurum'da konuşma bozukluğu şikayetiyle doktor giden 64 yaşındaki kadın beyninde tümör olduğunu öğrendi. Uyanık ameliyata alınan Zemine Çakal 4 saatlik operasyon esnasında doktor ile sohbet etti.7 santimetrelik tümörHorasan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi 64 yaşındaki Çakal, yaklaşık 2 ay önce baş dönmesi, denge ve konuşma bozukluğu gibi şikayetlerle Erzurum Şehir Hastanesi Nöroloji Polikliniğine başvurdu.Muayenesinin ardından beyin ve sinir cerrahı Opr. Dr. Eray Serhat Aktan'a yönlendirilen Çakal'ın, tetkiklerinde beyninin sol tarafında konuşma bölgesinin yakın merkezinde 7 santimetrelik tümör ve ödem tespit edildi.Neden uyanık ameliyat dendi?Dr. Aktan ve beyin cerrahı Opr. Dr. Emir Jubran ile anestezi uzmanı Dr. Ahmet Ergün ve Dr. Neslihan Tütüncü, hastanın konuşma bozukluğu nedeniyle uyanık halde ameliyatına karar verdi.Doktorlar, yaklaşık 4 saat süren ameliyatta hasta ile sohbet edip beynindeki 7 santimlik tümörü çıkardı.'Kafatasını kaldırıp hastayı uyandırdık'Dr. Serhat Aktan, "Ameliyatta beynin sol tarafını açıp kafatasını kaldırdıktan sonra hastayı uyandırdık, sonra tümörü çıkarmaya başladık. Hasta bizimle konuşurken ameliyatı tamamladık. Şu an hastamızın konuşması ve yürümesi ameliyat öncesine göre daha iyi. Denge bozukluğu azaldı." diye konuştu. Aktan, "Hastanın ameliyat sırasında konuşması gerekiyordu. Beyindeki ödem ve tümör çıktı, hasta normale döndü. Annesinde de aynı öykü vardı ama annesinin kaderini yaşamadı." diye konuştu.3 saat uyanık kaldıAnestezi uzmanı Dr. Ergün, hastanın beynindeki tümörün konuşma merkezine çok yakın olduğuna işaret ederek, "Ameliyatta hastanın uyanık kalmasını sağladık. Ameliyat sürecinde hastanın çocuklarını, yaşını, bilinç durumunu sorgulayıcı şeyler yaptık, nesneler gösterip tanımlamasını istedik. Ara ara ağrısı soruldu, asıl amacımız tümör çıkarılana kadar uyanık kalmasıydı. Tümör çıktıktan sonra da tekrar hastayla iletişime geçtik, hasta yaklaşık 3 saat uyanık kaldı." ifadelerini kullandı.Hasta Çakal: Çocukların adını bile aklıma gelmiyorduHasta Zemine Çakal ise konuşarak ameliyat edildiğini belirterek, "Sorular sordular cevap verdim. Ameliyattan önce konuşamıyordum, çocuklarımın ismini bile unutuyordum. Şimdi Allah'a şükür çok iyiyim, köyün eski milletinin isimleri bile aklıma geliyor. Annemin de beyninde tümör vardı ama İstanbul'da ameliyat oldu ve hiç uyanamadı. İyileştiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

