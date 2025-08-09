https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/yargitaydan-hali-saha-kazasina-1-milyon-lira-tazminat-karari-1098463589.html

Yargıtay’dan halı saha kazasına 1 milyon lira tazminat kararı

İstanbul’da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan bir kişi, maç sırasında dengesini kaybedip saha tellerinin yanında bulunan beton duvara kafasını çarptı. Kazada kafatası çatlayan, beyin ameliyatı geçiren ve 2 ay yoğun bakımda tedavi gören talihsiz adamın yüzünde kalıcı iz kaldı.'Yeterli önlem alınmadı' diyerek dava açtıYaralı, sahada yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını belirterek işletme hakkında tazminat davası açtı. Davacı, yaşadığı sağlık sorunları ve yüzde 16 oranındaki meslekte kazanma gücü kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep etti.Halı saha işletmesi ise olaydan 5 ay önce sahayı yenilediklerini, mevzuata uygun güvenlik önlemlerini aldıklarını savundu. Ayrıca yaralanma sonrası derhal 112’nin arandığını ve ehliyetsiz kişilerin müdahalesinin engellendiğini belirterek kusurlarının bulunmadığını iddia etti.Bilirkişi raporuna göre işletmenin tam kusurlu olduğu tespit edildi. Mahkeme, davacının uğradığı zararın karşılanması için 1 milyon 61 bin 830 TL maddi, 15 bin TL manevi tazminata hükmetti.Yargıtay kararı onadıKarar, işletmenin itirazı üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Daire, yerel mahkemenin hukuki esaslara ve bilirkişi raporuna uygun karar verdiğini belirterek tazminat hükmünü onadı.

