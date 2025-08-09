Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/yargitaydan-hali-saha-kazasina-1-milyon-lira-tazminat-karari-1098463589.html
Yargıtay’dan halı saha kazasına 1 milyon lira tazminat kararı
Yargıtay’dan halı saha kazasına 1 milyon lira tazminat kararı
Sputnik Türkiye
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, maç sırasında düşerek yaralanan kişinin açtığı davada, halı saha işletmecisinin gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle tazminat... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T11:19+0300
2025-08-09T11:19+0300
türki̇ye
yargıtay
halı saha
halı saha maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098464179_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_11b6f24e3d82e6cfbf0f10a2d3692fe5.jpg
İstanbul’da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan bir kişi, maç sırasında dengesini kaybedip saha tellerinin yanında bulunan beton duvara kafasını çarptı. Kazada kafatası çatlayan, beyin ameliyatı geçiren ve 2 ay yoğun bakımda tedavi gören talihsiz adamın yüzünde kalıcı iz kaldı.'Yeterli önlem alınmadı' diyerek dava açtıYaralı, sahada yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını belirterek işletme hakkında tazminat davası açtı. Davacı, yaşadığı sağlık sorunları ve yüzde 16 oranındaki meslekte kazanma gücü kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep etti.Halı saha işletmesi ise olaydan 5 ay önce sahayı yenilediklerini, mevzuata uygun güvenlik önlemlerini aldıklarını savundu. Ayrıca yaralanma sonrası derhal 112’nin arandığını ve ehliyetsiz kişilerin müdahalesinin engellendiğini belirterek kusurlarının bulunmadığını iddia etti.Bilirkişi raporuna göre işletmenin tam kusurlu olduğu tespit edildi. Mahkeme, davacının uğradığı zararın karşılanması için 1 milyon 61 bin 830 TL maddi, 15 bin TL manevi tazminata hükmetti.Yargıtay kararı onadıKarar, işletmenin itirazı üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Daire, yerel mahkemenin hukuki esaslara ve bilirkişi raporuna uygun karar verdiğini belirterek tazminat hükmünü onadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/prof-dr-naci-gorurden-kuzey-ege-uyarisi-fay-hattini-isaret-etti-cok-yakin-geriliyor-1098461500.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098464179_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_548043d8f88d7ad75f7726e5a4f293b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yargıtay, halı saha, halı saha maçı
yargıtay, halı saha, halı saha maçı

Yargıtay’dan halı saha kazasına 1 milyon lira tazminat kararı

11:19 09.08.2025
Yargıtay’dan halı saha kazasına 1 milyon lira tazminat kararı
Yargıtay’dan halı saha kazasına 1 milyon lira tazminat kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
Abone ol
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, maç sırasında düşerek yaralanan kişinin açtığı davada, halı saha işletmecisinin gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle tazminat ödemesine hükmeden kararı onadı. Yaralanma sonucu kafatası çatlayan ve yüzde 16 meslekte güç kaybı yaşayan davacıya 1 milyon 76 bin TL ödenecek.
İstanbul’da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan bir kişi, maç sırasında dengesini kaybedip saha tellerinin yanında bulunan beton duvara kafasını çarptı. Kazada kafatası çatlayan, beyin ameliyatı geçiren ve 2 ay yoğun bakımda tedavi gören talihsiz adamın yüzünde kalıcı iz kaldı.

'Yeterli önlem alınmadı' diyerek dava açtı

Yaralı, sahada yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığını belirterek işletme hakkında tazminat davası açtı. Davacı, yaşadığı sağlık sorunları ve yüzde 16 oranındaki meslekte kazanma gücü kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep etti.
Halı saha işletmesi ise olaydan 5 ay önce sahayı yenilediklerini, mevzuata uygun güvenlik önlemlerini aldıklarını savundu. Ayrıca yaralanma sonrası derhal 112’nin arandığını ve ehliyetsiz kişilerin müdahalesinin engellendiğini belirterek kusurlarının bulunmadığını iddia etti.
Bilirkişi raporuna göre işletmenin tam kusurlu olduğu tespit edildi. Mahkeme, davacının uğradığı zararın karşılanması için 1 milyon 61 bin 830 TL maddi, 15 bin TL manevi tazminata hükmetti.

Yargıtay kararı onadı

Karar, işletmenin itirazı üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Daire, yerel mahkemenin hukuki esaslara ve bilirkişi raporuna uygun karar verdiğini belirterek tazminat hükmünü onadı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür'den Kuzey Ege uyarısı: Fay hattını işaret etti, 'çok yakın, geriliyor'
09:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала