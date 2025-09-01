Kerem Aktürkoğlu: Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum

"Başta başkanımız Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye bu zor süreçte yanımda oldukları ve transferi mümkün kıldıkları için teşekkür ederim. Bu transferi çok istedim. Takıma kavuşabilmek için çok çaba sarf ettik. Geç olsun güç olmasın. Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. İnşallah bu sene takımımızla taraftarımıza özlemle beklediği şampiyonluğu armağan edebiliriz. Ben de bunun için buradayım. Camiamız için mücadele etmek için elimden gelen her şeyi vereceğim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."