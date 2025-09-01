Kerem Aktürkoğlu: Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/kerem-akturkoglu-turkiyenin-en-buyuk-en-serefli-kulubune-geldigim-icin-cok-mutluyum-1098966859.html
Fenerbahçe'nin transferi için Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Aktürkoğlu, ailesi, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ve taraftarlarca karşılandı.
FB TV'ye açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, zor bir süreç olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Başta başkanımız Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye bu zor süreçte yanımda oldukları ve transferi mümkün kıldıkları için teşekkür ederim. Bu transferi çok istedim. Takıma kavuşabilmek için çok çaba sarf ettik. Geç olsun güç olmasın. Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. İnşallah bu sene takımımızla taraftarımıza özlemle beklediği şampiyonluğu armağan edebiliriz. Ben de bunun için buradayım. Camiamız için mücadele etmek için elimden gelen her şeyi vereceğim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."
Fenerbahçe atkısıyla görüntü veren 26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli taraftarları selamladıktan sonra havalimanından ayrıldı.