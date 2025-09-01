https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/karabukte-baslayan-orman-yangini-kastamonuya-ulasti-alevler-koyu-sardi-1098992082.html

Karabük’te başlayan orman yangını Kastamonu’ya ulaştı: 5 yerleşim yeri boşaltıldı

Kastamonu ve Karabük sınırında ikinci bir orman yangını çıktı. Araç ve Safranbolu ilçeleri arasında süren alevlerin ardından, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde...

Kastamonu’nun Araç ilçesi ile Karabük’ün Safranbolu ilçesi sınırındaki Güllüce köyündeki yangın devam ederken, bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ikinci bir yangın daha başladı. Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde çıkan yangına kısa sürede müdahale edildi.Yangına çok sayıda helikopter ve arazöz sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor.5 yerleşim yeri tahliye edildiYangınların etkilediği bölgelerde 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Daha önce Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayan 35 kişi tedbir amacıyla güvenli bölgelere nakledilmişti.Öte yandan, Karabük’ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesindeki Güzelce köyüne ulaşan yangına müdahale çalışmaları da devam ediyor.

