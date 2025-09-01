İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı: Baraj doluluk oranında son durum açıklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/istanbulun-3-aylik-suyu-kaldi-baraj-doluluk-oraninda-son-durum-aciklandi-1098984985.html
İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 39,98 olarak ölçüldü. Bu oran, 15 Nisan’da yüzde 82,22’ye kadar yükselmişti. Ancak yaz aylarında artan su tüketimi ve sıcak havaların etkisiyle barajlardaki seviye hızla düştü.
Bugün itibarıyla bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle:
Büyükçekmece
: Yüzde 41,52
Barajların toplam su biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olurken, mevcut su miktarı 347,01 milyon metreküp seviyesinde.
Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi
İSKİ istatistiklerine göre, 1 Eylül’de barajların doluluk oranı 2023’te yüzde 28,97, 2024’te yüzde 45,79, bu yıl ise yüzde 39,98 olarak kayda geçti. Böylece, son 10 yılda ikinci kez baraj seviyeleri yüzde 40’ın altına düştü.
'Uzun süre yağış gerekiyor'
İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Kentte haziran ve temmuz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle hem buharlaşma oldu hem de suya olan ihtiyaç arttı. Son iki yıldır Marmara Bölgesi son derece kurak geçiyor. Dolayısıyla barajlardaki su seviyesi de hızla düşüyor. Barajlara suyun gelmesi için peş peşe uzun süre yağış olması gerekiyor” dedi.
Toros, şu anda kentte etkili yağış görünmediğini, bu nedenle tasarruf seferberliği başlatılması gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da hiç yağmur yağmaması durumunda kentin yalnızca 3 aylık suyunun kaldığını belirtti.
Tek, “Bu yaz dönemi, son 100 yılda en az yağışın olduğu ikinci en kurak yaz oldu. Kentte eylül, ekim ve kasım aylarında yağışların normalin altında olması bekleniyor. Aralık ve ocak aylarında kısmen normal seviyelere dönüş var. İstanbul’un da su krizine girme olasılığı çok yüksek gözüküyor” ifadelerini kullandı.