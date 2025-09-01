https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/emekli-promosyonlari-guncellendi-bankalar-arasindaki-rekabet-kizisti-1098980786.html

Emekli promosyonları güncellendi: Bankalar arasındaki rekabet kızıştı

Bankalar emeklilere özel promosyon kampanyalarını bugün itibarıyla yeniledi. Bankaların promosyon ödemeleri 35 bin liraya kadar yükseldi. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

Emekli promosyonları eylül ayıyla birlikte yenilendi. Bir çok nakit ödemelerinin yanı sıra kredi kartı aidatsız kullanımı, otomatik ödeme talimatı ödülleri ve düşük faizli kredi imkânları gibi birçok fırsat da sunuluyor. Bankalar arasında promosyon yarışı kızışırken, promosyon ödemelerinin 10 bin TL ile 35 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En güncel kampanyalar hangisi ?Bazı bankalar yeni promosyon miktarlarını ve şartlarını açıkladı. Buna göre; Garanti BBVA: 1-30 Eylül arasında geçerli kampanya kapsamında maaşını taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, 2.000 TL avans hesap harcamasına 2.000 TL ek ödeme, yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus veriliyor. Toplamda ise 10.000 TL’ye varan ek ödül avantajı sağlanıyor.Akbank: Maaşını taşıyan emekliler 15.000 lira promosyon kazanabiliyor. Ayrıca 5 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL’ye ulaşıyorİş Bankası: Maaşını taşıyan veya hâlihazırda buradan alan emekliler 15.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sağlanıyor.Halkbank: SGK emeklilerine özel olarak 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacak.TEB: Maaşını taşıyan emekliler, 36 ay boyunca bankadan maaş almayı taahhüt ederek 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabiliyor. Bunun için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.Vakıfbank: Emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri kademeli olarak belirleniyor. 10.000 TL’nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TLZiraat Bankası: Promosyon tutarları Vakıfbank ile benzer şekilde belirleniyor ve maaş aralıklarına göre 5.000 TL’den 12.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.

