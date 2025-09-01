Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail: Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü
İsrail: Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentine dün düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi... 01.09.2025
İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafını paylaştığı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini belirtti.Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça 'daha fazla sayıda üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edeceklerini' ifade etti.İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Gazze kentine cumartesi günü (30 Ağustos) düzenlenen saldırıda Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğü öne sürülmüştü.Açıklamada, askeri istihbaratı ile iç istihbarat teşkilatı "Şin-Bet'in, Ebu Ubeyde'nin yerini tespit etmesinin ardından saldırının gerçekleştirildiği" ifade edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Gazze kentine düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını söylemişti.İsrail ordusu ise söz konusu saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Hamas'tan önemli bir ismin" hedef alındığını ileri sürmüş, ancak saldırının kime karşı düzenlendiğini belirtmemişti.İsrail basını, ordunun saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığını" aktarmıştı.Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava ve ağır topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.
10:42 01.09.2025
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentine dün düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafını paylaştığı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini belirtti.
Katz, Gazze kentine saldırıları yoğunlaştırdıkça 'daha fazla sayıda üst düzey Hamas mensubunu hedef almaya devam edeceklerini' ifade etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Gazze kentine cumartesi günü (30 Ağustos) düzenlenen saldırıda Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğü öne sürülmüştü.
Açıklamada, askeri istihbaratı ile iç istihbarat teşkilatı "Şin-Bet'in, Ebu Ubeyde'nin yerini tespit etmesinin ardından saldırının gerçekleştirildiği" ifade edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Gazze kentine düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldıklarını söylemişti.
İsrail ordusu ise söz konusu saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Hamas'tan önemli bir ismin" hedef alındığını ileri sürmüş, ancak saldırının kime karşı düzenlendiğini belirtmemişti.
İsrail basını, ordunun saldırıda "yüksek isabetli bombalar kullandığını" aktarmıştı.
Gazze kentini 29 Ağustos Cuma günü "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde kentin dış mahallelerine yoğun hava ve ağır topçu saldırıları düzenlemeye devam ediyor.
