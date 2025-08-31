https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/netanyahu-kassam-sozcusu-ebu-ubeydeyi-hedef-aldik-1098957504.html
Netanyahu: Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde’yi hedef aldığını açıkladı. Ancak Ubeyde'nin sağlık... 31.08.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde’yi hedef aldığını açıkladı. Ancak Ubeyde'nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Ebu Ubeyde Gazze Şehri’nin Rimal semtindeki bir fırının yakınındaki binada düzenlenen hava saldırısıyla vuruldu.
Netanyahu, “Henüz sonuç kesinleşmedi, ancak umarım artık aramızda değildir” derken, operasyonun orduyla Şin Bet’in ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
İsrail’in Channel 12 televizyonu, Ubeyde’nin öldüğüne dair işaretler bulunduğunu ancak kesin teyit olmadığını bildirirken, Channel 14 ise saldırıda öldürüldüğünü kesin bir dille aktardı.
Gazze savaşında Kassam Tugayları’nın mesajlarını kamuoyuna duyuran Ebu Ubeyde, akıcı Arapçası ve yüzünü kapatan maskesiyle tanınıyordu. İsrail’in açıklaması, Hamas’ın savaşta öldürülen liderlerinin fotoğraflarını yayımlamasının ardından geldi.
Öte yandan İsrail kabinesi bugün Gazze’nin işgal planlarını görüşmek üzere toplandı. Netanyahu, toplantıda yaptığı konuşmada, “Gazze Şehri’nin işgali kararı alındı ve ordu bunu uyguluyor” dedi.
Başbakan Netanyahu ayrıca Yemen’deki Husilere yönelik saldırıların da süreceğini ifade etti.