https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/izmirde-32-saatlik-su-kesintisi-cesme-basinda-uzun-kuyruklari-olustu-1098955944.html

İzmir'de 32 saatlik su kesintisi: Çeşme başında uzun kuyruklar oluştu

İzmir'de 32 saatlik su kesintisi: Çeşme başında uzun kuyruklar oluştu

Sputnik Türkiye

İzmir’de isale hattındaki arıza nedeniyle 8 ilçede zorunlu olarak uygulanan 32 saatlik su kesintisi halkı zor durumda bıraktı. Çiğli ilçesinde birçok kişi... 31.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-31T14:13+0300

2025-08-31T14:13+0300

2025-08-31T15:04+0300

türki̇ye

türkiye

çeşme

i̇zmir

i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

i̇zmir büyükşehir belediyesi

i̇zmir valiliği

su

su bidonu

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098955548_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_d38bd43a75048813ba2e221ef6b7c233.jpg

İzmir’de 32 saatlik su kesintisi halkı çeşme başına yönlendirdi.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Menemen’in Yahşelli Mahallesi’nden gelen isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir’in tamamında; Karabağlar, Menemen ve Konak’ın bazı mahallelerinde 30 Ağustos saat 21.00’den 1 Eylül saat 05.00’e kadar toplam 32 saat su verilemeyeceğini duyurmuştu.Çiğli ilçesinde yaşanan kesinti sonrası su ihtiyacını karşılamak isteyenler Yakakent Mahallesi’ndeki kaynak suyunun bulunduğu çeşmede bidon ve damacanalarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık bir saattir sırada beklediğini söyleyen İsrafil Aslan, kuyruğun her geçen saat uzadığını belirterek, “İyi bir şey değil. Tuvalete gidemiyoruz, yemek yiyemiyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/izmirde-10-agustos-su-kesintisi-yapilacak-ilceler-ve-mahalleler-1098474694.html

türki̇ye

çeşme

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, çeşme, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, su, su bidonu, su kesintisi