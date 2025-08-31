İzmir'de 32 saatlik su kesintisi: Çeşme başında uzun kuyruklar oluştu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/izmirde-32-saatlik-su-kesintisi-cesme-basinda-uzun-kuyruklari-olustu-1098955944.html
2025-08-31T14:13+0300
2025-08-31T14:13+0300
2025-08-31T15:04+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098955548_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_d38bd43a75048813ba2e221ef6b7c233.jpg
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi halkı çeşme başına yönlendirdi.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Menemen’in Yahşelli Mahallesi’nden gelen isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir’in tamamında; Karabağlar, Menemen ve Konak’ın bazı mahallelerinde 30 Ağustos saat 21.00’den 1 Eylül saat 05.00’e kadar toplam 32 saat su verilemeyeceğini duyurmuştu.Çiğli ilçesinde yaşanan kesinti sonrası su ihtiyacını karşılamak isteyenler Yakakent Mahallesi’ndeki kaynak suyunun bulunduğu çeşmede bidon ve damacanalarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık bir saattir sırada beklediğini söyleyen İsrafil Aslan, kuyruğun her geçen saat uzadığını belirterek, “İyi bir şey değil. Tuvalete gidemiyoruz, yemek yiyemiyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098955548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50726685769225ad0be15c9bd294da0d.jpg
14:13 31.08.2025 (güncellendi: 15:04 31.08.2025)
İzmir’de isale hattındaki arıza nedeniyle 8 ilçede zorunlu olarak uygulanan 32 saatlik su kesintisi halkı zor durumda bıraktı. Çiğli ilçesinde birçok kişi, Yakakent Mahallesi’ndeki kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye bidon ve damacanalarıyla akın etti.
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi halkı çeşme başına yönlendirdi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Menemen’in Yahşelli Mahallesi’nden gelen isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir’in tamamında; Karabağlar, Menemen ve Konak’ın bazı mahallelerinde 30 Ağustos saat 21.00’den 1 Eylül saat 05.00’e kadar toplam 32 saat su verilemeyeceğini duyurmuştu.
Çiğli ilçesinde yaşanan kesinti sonrası su ihtiyacını karşılamak isteyenler Yakakent Mahallesi’ndeki kaynak suyunun bulunduğu çeşmede bidon ve damacanalarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.
Yaklaşık bir saattir sırada beklediğini söyleyen İsrafil Aslan, kuyruğun her geçen saat uzadığını belirterek, “İyi bir şey değil. Tuvalete gidemiyoruz, yemek yiyemiyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.