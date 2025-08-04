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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/svr-ingiltere-nato-muttefikleriyle-rus-tankerlerine-yonelik-sabotaj-planlari-yapiyor-1098351125.html
SVR: İngiltere, NATO müttefikleriyle Rus tankerlerine yönelik sabotaj planları yapıyor
SVR: İngiltere, NATO müttefikleriyle Rus tankerlerine yönelik sabotaj planları yapıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin, Batılı ülkelerin 'gölge filo' olarak Rus petrolü taşıdığını öne sürdüğü petrol tankerlerine yönelik sabotaj planları yaptığı ifade edildi. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T16:13+0300
2025-08-04T16:13+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
rusya
ukrayna
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
nato
i̇ngiltere
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere'nin, yaptırımları bypass amacıyla Rus petrolü taşıdığı öne sürülen sözde 'gölge filoya' geniş çaplı bir sabotaj düzenlemek için NATO müttefiklerini kullanmayı planladığını açıkladı.Londra'nın planlarına göre, olası baskının fitilinin bir veya daha fazla tankerin karıştığı dikkat çekici bir olayla ateşlenmesinin beklendiğini kaydeden SVR, "Plan, büyük bir sabotaj eyleminin düzenlenmesini ve bu eylemin yol açacağı hasarın, Rus petrolü sevkiyatının tüm uluslararası deniz taşımacılığı için bir tehdit olarak ilan edilmesini mümkün kılmasını öngörüyor" ifadelerini kullandı.SVR, İngilizlerin iki 'potansiyel casus belli' üzerinde çalıştığını da bildirdi.Bu iki senaryonun ilki, deniz trafiğinin darboğazlarından birinde 'istenmeyen' bir tankerle kaza yapılması öngörüldüğünü aktaran SVR, "Londra'nın beklentisine göre, bir petrol sızıntısı ve deniz yolunun kapanması, NATO ülkelerine, bir deniz aracının deniz seyrüsefer güvenliği gerekliliklerine ve çevre standartlarına uygunluk açısından 'acil denetimi' için emsal oluşturacak 'yeterli' gerekçeler sunacak" cümlelerini paylaştı.SVR'nin açıklamasına göre ikinci senaryo, Rusya'ya dost bir ülkenin limanında yükleme sırasında bir tankerin ateşe verilmesini öngörüyor. Yangının liman altyapısında önemli hasara yol açması ve diğer gemilere de sıçraması, bu nedenle uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç duyulması bekleniyor.İngiltere'nin söz konusu sabotajları gerçekleştirme görevini Ukraynalı güçlere vermeyi planladığını aktaran SVR, "İngilizler, Ukraynalıların beklenti dahilindeki kirli işlerini ve izleri yok etme konusundaki yetersizliklerini, cezadan sıyrılmanın garantisi olarak görüyor. Uluslararası soruşturma, felaketin sorumluluğunu ya Rusya'ya ya da en kötü ihtimalle Kuzey Akımların havaya uçurulması olayına benzer şekilde Ukrayna'ya yükleyecek" diye belirtti.Dış İstihbarat Servisi, İngiltere'deki saldırının zamanlamasının, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine baskı yapmak için medya etkisini kullanabilecek şekilde planlandığını ve Washington'ı Rus enerji kaynakları alıcılarına ikincil yaptırımlar uygulamaya zorlama amacının güdüldüğünü de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/peskov-putin-witkoffla-gorusebilir-1098347244.html
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donald trump, rusya, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), nato, i̇ngiltere
donald trump, rusya, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), nato, i̇ngiltere

SVR: İngiltere, NATO müttefikleriyle Rus tankerlerine yönelik sabotaj planları yapıyor

16:13 04.08.2025
© Sputnik / Виталий ТимкивNovorossiysk - petrol tankeri
Novorossiysk - petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
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İngiltere'nin, Batılı ülkelerin 'gölge filo' olarak Rus petrolü taşıdığını öne sürdüğü petrol tankerlerine yönelik sabotaj planları yaptığı ifade edildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere'nin, yaptırımları bypass amacıyla Rus petrolü taşıdığı öne sürülen sözde 'gölge filoya' geniş çaplı bir sabotaj düzenlemek için NATO müttefiklerini kullanmayı planladığını açıkladı.

Londra'nın planlarına göre, olası baskının fitilinin bir veya daha fazla tankerin karıştığı dikkat çekici bir olayla ateşlenmesinin beklendiğini kaydeden SVR, "Plan, büyük bir sabotaj eyleminin düzenlenmesini ve bu eylemin yol açacağı hasarın, Rus petrolü sevkiyatının tüm uluslararası deniz taşımacılığı için bir tehdit olarak ilan edilmesini mümkün kılmasını öngörüyor" ifadelerini kullandı.

SVR, İngilizlerin iki 'potansiyel casus belli' üzerinde çalıştığını da bildirdi.

Bu iki senaryonun ilki, deniz trafiğinin darboğazlarından birinde 'istenmeyen' bir tankerle kaza yapılması öngörüldüğünü aktaran SVR, "Londra'nın beklentisine göre, bir petrol sızıntısı ve deniz yolunun kapanması, NATO ülkelerine, bir deniz aracının deniz seyrüsefer güvenliği gerekliliklerine ve çevre standartlarına uygunluk açısından 'acil denetimi' için emsal oluşturacak 'yeterli' gerekçeler sunacak" cümlelerini paylaştı.

SVR'nin açıklamasına göre ikinci senaryo, Rusya'ya dost bir ülkenin limanında yükleme sırasında bir tankerin ateşe verilmesini öngörüyor. Yangının liman altyapısında önemli hasara yol açması ve diğer gemilere de sıçraması, bu nedenle uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç duyulması bekleniyor.

İngiltere'nin söz konusu sabotajları gerçekleştirme görevini Ukraynalı güçlere vermeyi planladığını aktaran SVR, "İngilizler, Ukraynalıların beklenti dahilindeki kirli işlerini ve izleri yok etme konusundaki yetersizliklerini, cezadan sıyrılmanın garantisi olarak görüyor. Uluslararası soruşturma, felaketin sorumluluğunu ya Rusya'ya ya da en kötü ihtimalle Kuzey Akımların havaya uçurulması olayına benzer şekilde Ukrayna'ya yükleyecek" diye belirtti.

Dış İstihbarat Servisi, İngiltere'deki saldırının zamanlamasının, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine baskı yapmak için medya etkisini kullanabilecek şekilde planlandığını ve Washington'ı Rus enerji kaynakları alıcılarına ikincil yaptırımlar uygulamaya zorlama amacının güdüldüğünü de vurguladı.
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