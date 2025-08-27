https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinan-avukati-nusret-yilmaz-hakkinda-karar-aciklandi-1098875944.html

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar açıklandı

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T17:09+0300

2025-08-27T17:09+0300

2025-08-27T17:09+0300

türki̇ye

nusret yılmaz

ekrem i̇mamoğlu

dilek i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında mahkeme kararını açıkladı. Yılmaz imza ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.Trabzon'da gözaltına alınmıştıAvukat Nusret Yılmaz, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında dün Trabzon'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Yılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/ekrem-imamoglu-ve-esinin-avukati-nusret-yilmaz-gozaltina-alindi-1098837078.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nusret yılmaz, ekrem i̇mamoğlu, dilek i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)