Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar açıklandı
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında mahkeme kararını açıkladı. Yılmaz imza ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.Trabzon'da gözaltına alınmıştıAvukat Nusret Yılmaz, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında dün Trabzon'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Yılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar açıklandı

Ekrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında mahkeme kararını açıkladı. Yılmaz imza ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Trabzon'da gözaltına alınmıştı

Avukat Nusret Yılmaz, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında dün Trabzon'da gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Yılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
