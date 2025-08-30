https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ucak-leylek-surusune-girdi-sabiha-gokcen-havalimanina-acil-inis-yapti-1098941046.html

Uçak leylek sürüsüne girdi: Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı

Uçak leylek sürüsüne girdi: Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan Pegasus Havayolları uçağı, Paris seferi için havalandıktan kısa süre sonra leylek sürüsüne girdi. Çarpışma nedeniyle uçağın bir motorunda arıza meydana geldi.Pilot acil durum ilan ettiMotor arızasını fark eden pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrolüyle iletişime geçti. Durumu bildirerek acil durum prosedürlerini devreye soktu.Operasyonlar durdu, uçak tek motorla indiO sırada havalimanında operasyonlar kısa süreliğine durduruldu. Uçak, saat 11.00’de tek motorla sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İnişin ardından teknik ekipler uçakta inceleme yaptı.Yolcular başka uçakla gönderildiAcil iniş sonrası yolcular, güvenli bir şekilde terminale alındı. Pegasus Havayolları, yolcuları başka bir uçakla Paris’e ulaştırdı.

