Uçak leylek sürüsüne girdi: Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı
Uçak leylek sürüsüne girdi: Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı
Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Paris seferi için kalkan uçağı, kalkıştan kısa süre sonra leylek sürüsüne girdi. Bir motorunda arıza... 30.08.2025
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Havayolları uçağı, Paris seferi için havalandıktan kısa süre sonra leylek sürüsüne girdi. Çarpışma nedeniyle uçağın bir motorunda arıza meydana geldi.Pilot acil durum ilan ettiMotor arızasını fark eden pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrolüyle iletişime geçti. Durumu bildirerek acil durum prosedürlerini devreye soktu.Operasyonlar durdu, uçak tek motorla indiO sırada havalimanında operasyonlar kısa süreliğine durduruldu. Uçak, saat 11.00'de tek motorla sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İnişin ardından teknik ekipler uçakta inceleme yaptı.Yolcular başka uçakla gönderildiAcil iniş sonrası yolcular, güvenli bir şekilde terminale alındı. Pegasus Havayolları, yolcuları başka bir uçakla Paris'e ulaştırdı.
Uçak leylek sürüsüne girdi: Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı
15:47 30.08.2025 (güncellendi: 15:48 30.08.2025)
Pegasus Havayolları’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Paris seferi için kalkan uçağı, kalkıştan kısa süre sonra leylek sürüsüne girdi. Bir motorunda arıza oluşan uçak, pilotun acil durum bildirmesi üzerine havalimanına geri dönerek tek motorla sorunsuz iniş yaptı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan Pegasus Havayolları uçağı, Paris seferi için havalandıktan kısa süre sonra leylek sürüsüne girdi. Çarpışma nedeniyle uçağın bir motorunda arıza meydana geldi.
Pilot acil durum ilan etti
Motor arızasını fark eden pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrolüyle iletişime geçti. Durumu bildirerek acil durum prosedürlerini devreye soktu.
Operasyonlar durdu, uçak tek motorla indi
O sırada havalimanında operasyonlar kısa süreliğine durduruldu. Uçak, saat 11.00’de tek motorla sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İnişin ardından teknik ekipler uçakta inceleme yaptı.
Yolcular başka uçakla gönderildi
Acil iniş sonrası yolcular, güvenli bir şekilde terminale alındı. Pegasus Havayolları, yolcuları başka bir uçakla Paris’e ulaştırdı.