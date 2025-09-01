https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/hakan-sabanci-hande-ercelle-ayriligi-hakkinda-ilk-kez-konustu-1098990085.html

Hande Erçel'le ayrılan Hakan Sabancı'dan ilk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, 3 yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde noktaladı. Ayrılıkla ilgili birçok iddia gündeme gelirken... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, yaklaşık 3 yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ve evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı magazin gündemine damga vurdu.Sosyal medyadan fotoğraflar silindiÇift, ayrılığın ardından birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Bu gelişme, ayrılıkla ilgili iddiaları daha da güçlendirdi.Ayrılıkla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi:Son olarak İtalya tatiline çıkan çiftin, dönüşte fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı iddia edildi.İlk açıklama Hakan Sabancı’dan geldiAyrılığın ardından sessizliğini bozan Hakan Sabancı, Gel Konuşalım programına konuştu. Sabancı, “Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

