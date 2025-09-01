https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/hakan-sabanci-hande-ercelle-ayriligi-hakkinda-ilk-kez-konustu-1098990085.html
Hande Erçel'le ayrılan Hakan Sabancı'dan ilk açıklama geldi
Hande Erçel'le ayrılan Hakan Sabancı'dan ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, 3 yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde noktaladı. Ayrılıkla ilgili birçok iddia gündeme gelirken... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T16:15+0300
2025-09-01T16:15+0300
2025-09-01T16:18+0300
yaşam
hakan sabancı
hande erçel
arzu sabancı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083833578_0:80:370:288_1920x0_80_0_0_16672308269bda70645339a63b5dfc2d.png
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, yaklaşık 3 yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ve evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı magazin gündemine damga vurdu.Sosyal medyadan fotoğraflar silindiÇift, ayrılığın ardından birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Bu gelişme, ayrılıkla ilgili iddiaları daha da güçlendirdi.Ayrılıkla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi:Son olarak İtalya tatiline çıkan çiftin, dönüşte fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı iddia edildi.İlk açıklama Hakan Sabancı’dan geldiAyrılığın ardından sessizliğini bozan Hakan Sabancı, Gel Konuşalım programına konuştu. Sabancı, “Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/hande-ercel-ve-hakan-sabanci-ayrildi-mi-unlu-ciftten-surpriz-paylasim-1093823469.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083833578_0:45:370:323_1920x0_80_0_0_26eb7019c4b1464f53fe4be2392399dd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan sabancı, hande erçel, arzu sabancı
hakan sabancı, hande erçel, arzu sabancı
Hande Erçel'le ayrılan Hakan Sabancı'dan ilk açıklama geldi
16:15 01.09.2025 (güncellendi: 16:18 01.09.2025)
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, 3 yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde noktaladı. Ayrılıkla ilgili birçok iddia gündeme gelirken, Sabancı ilk kez konuştu. “Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil” dedi.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel, yaklaşık 3 yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyordu. Birlikte sık sık seyahat eden ve evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı magazin gündemine damga vurdu.
Sosyal medyadan fotoğraflar silindi
Çift, ayrılığın ardından birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Bu gelişme, ayrılıkla ilgili iddiaları daha da güçlendirdi.
Ayrılıkla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi:
Çiftin evlilik konusunda anlaşmazlık
yaşadığı,
Arzu Sabancı’nın ilişkiye onay vermediği
,
İhanet iddialarının
ayrılığa neden olduğu öne sürüldü.
Son olarak İtalya tatiline çıkan çiftin, dönüşte fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı iddia edildi.
İlk açıklama Hakan Sabancı’dan geldi
Ayrılığın ardından sessizliğini bozan Hakan Sabancı, Gel Konuşalım programına konuştu. Sabancı, “Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.