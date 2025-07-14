https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/a-milli-kadin-voleybol-takimi-milletler-ligi-ceyrek-finalinde-japonya-ile-eslesti-1097860878.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile eşleşti

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T09:58+0300

2025-07-14T09:58+0300

2025-07-14T09:58+0300

spor

voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

japonya

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Ligde normal sezonu 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamlayan milli takım, 6. sırada yer aldı.Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti.Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena'da oynanacak.Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.Türkiye yarı finalde kiminle oynayacak?Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/filenin-sultanlari-cekyaya-3-1-maglup-oldu-1097827807.html

japonya

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voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, japonya